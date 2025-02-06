「台版地面師」有牌代書詐房產 律師：比騙帳戶更可怕

近來頻傳不動產詐騙，堪稱台版「地面師（土地開發、房產詐騙集團）」，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，最近接到不少詐騙被害人諮詢，詐騙集團夥同真的有牌的代書設局，「這種手法比單純騙錢騙帳戶更可怕」，且專找有不動產的老人家下手。

巴毛律師表示，她最近接到不少詐騙被害人諮詢，只能說詐騙集團的手法真的是日新月異，會用投資或幫助地檢署辦案等理由，說要控管或過濾被害人的金流，第一步先把帳戶跟提款卡騙到手，更可怕的是，詐騙集團會誆稱被害人名下的不動產也要調查，手法是會找1個代書同時假裝債權人借錢給被害人，然後用這筆借款在被害人的房產上面設定抵押，這個代書也真的會借錢給當事人，但這筆錢會匯到被害人當初給詐騙集團的那個帳戶，所以詐騙集團可以直接領走。

她說，同時身為債權人的代書，就會拿金流還有相關資料，去設定房屋的抵押權跟預告登記，也就是為了避免被害人把房子賣掉，預告登記房屋所有人不能處分自己的房屋，而且抵押權的時間都設定非常短，大概兩三個月而已。接著就等被害人還不出錢，詐騙集團就會去拍賣被害人的房屋。

巴毛律師表示，目前已經知道有好幾個代書配合詐騙集團辦理這種事情，不過案件目前都還在偵查階段，還不知道這些代書的講法是什麼，但這種手法比單純騙錢騙帳戶更可怕，她的當事人已經被騙走兩棟價值上千萬的房產，「而且他們專找有不動產的老人家下手，跟老人家對話後，還會要求他刪除對話紀錄，然後用各種理由跟他們說，千萬不能跟家人說，譬如偵查不公開、講出去會違法之類」。

「請大家千萬要關心一下自己家裡的長輩，最近有沒有在做什麼不明投資，家裡的不動產有沒有莫名其妙跑出抵押權或是預告登記的記載」，巴毛律師表示，不只他的事務所有接到這樣案件，新聞也有人被類似的手法騙了房產，請大家務必要小心這種可怕的台版地面師。