婆媳不合...離婚 夫反悔辯「假離」卻敗在妻子這招露馬腳

廖姓男子4年前與妻子簽字離婚，事後稱是為了申請低收入戶補助而「假離婚」，2名證人也未確認夫妻是否有離婚真意，提確認婚姻關係存在訴訟；前妻嗆是因婆媳、財務與生活觀念不同而離婚，桃園地院判廖敗訴。廖上訴，但台灣高等法院發現他曾埋怨前妻「想不到妳居然會把我們講話的內容錄音」，認定離婚符合法定要件，駁回確定。

廖上訴聲稱，2020年7月間因病領有殘障手冊，前妻提議要他去申請低收入戶，但因前妻有薪水而遭拒，她因此說「假離婚」即可申請。

廖說為了「維持家庭經濟」，2021年10月1日辦理離婚登記，但實際上兩人並不是真的要離婚。廖認為「假戲真做」，主張離婚協議書的2名證人沒有確認他是否真有意離婚，而且也沒有和他確認2個孩子親權歸屬、扶養費、剩餘財產分配是否拋棄，因此婚姻關係依舊存在。

前妻表示，廖為了緩解生活開銷而申請低收入戶，跟離婚無關，兩人因婚後生活習慣、財務觀念及婆媳問題，決定離婚。

高院審理發現，離婚協議書的內容，包括夫妻剩餘財產分配、未成年子女親權、扶養費、探視未成年子女等，且委任律師還來回修正。廖曾傳送「其實我很後悔去簽訂了離婚協議書」簡訊，前妻2022年3月向桃園地院聲請變更小孩姓氏，並反應「離婚協議書上說好的每月給扶養費月2萬5千元，到現在2022年2月了，連1個月都沒付過，我也是很大的負擔。」

另外在桃園地院判廖敗訴後，前妻也曾詢問「重點是誰說要上訴的啊？」，廖答稱「媽媽啊！」，前妻問「干她什麼事啊？」，廖說「她就不希望我們離婚啦！」。在聽到婆婆要求兒子上訴後，妻子嗆「她這樣搞，你覺得婚姻可以再繼讀嗎？…」，廖答「她有說…如果我們可以復婚的話，她會自己搬出去住」。

高院指出，因前妻提出對話錄音等證據，引發廖姓男子不滿，斥責她「真有妳的，妳知道沒經過我的允許，妳是不可以錄音的，還會拿給律師，真有妳的」，可見兩人確實離婚。