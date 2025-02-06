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東港安泰醫院大火9死 蘇清泉500萬、蘇清泉胞兄300萬交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風大火釀9死，燒出全院近5成違建。屏東地檢署偵辦，5日傳訊榮譽院長也是立委蘇清泉、蘇清泉的胞兄蘇威菘等人，檢方5日晚間訊後，兩人列被告涉過失致死等罪，蘇清泉500萬元交保、蘇威菘300萬元交保。

檢方釐清醫院違建如何逐漸「增高長胖」，管理階層有無授意、知情。檢方5日偵辦，傳訊東港安泰醫院榮譽院長立委蘇清泉，蘇清泉的胞兄蘇威菘，在醫院擔任總務長，並傳訊醫院員工等多人到案，晚間訊後，蘇清泉與胞兄蘇威菘列被告，涉過失致死等罪嫌，蘇清泉500萬元交保候傳、蘇威菘300萬元交保候傳。

安泰醫院大火燒出違建，屏東地檢署表示，朝過失致死、偽造文書等罪偵辦，先前已有2人列被告，電力中心水電技師鄭姓員工，檢方諭令30萬元交保；安檢機構涉簽證不實，檢查人員郭男涉偽造文書罪，檢方諭令40萬元交保，全案偵辦中。屏檢表示，6日對外說明。

立委蘇清泉也是國民黨屏東縣黨部主委，6日上午國民黨屏東縣黨部舉行新春團拜，黨主席朱立倫出席。

屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風大火釀9死，燒出全院近5成違建。屏檢5日傳訊蘇清泉，檢方訊問後，蘇清泉列被告涉過失致死，訊後500萬元交保候傳。圖／報系資料照
屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風大火釀9死，燒出全院近5成違建。屏檢5日傳訊蘇清泉，檢方訊問後，蘇清泉列被告涉過失致死，訊後500萬元交保候傳。圖／報系資料照
屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風大火釀9死，燒出全院近5成違建，屏東縣府1月中旬展開違建強制執行拆除，預計60個工作天。圖／報系資料照
屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風大火釀9死，燒出全院近5成違建，屏東縣府1月中旬展開違建強制執行拆除，預計60個工作天。圖／報系資料照

屏東縣 蘇清泉

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