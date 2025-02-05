聽新聞
0:00 / 0:00
東港安泰醫院大火釀9死 屏檢偵辦蘇清泉列被告500萬元交保
屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風大火釀9死，燒出全院近5成違建，起火動力中心違建率逾3300%。屏東地檢署專案小組偵辦，全案朝過失致死罪嫌偵辦，屏檢今傳訊蘇清泉，檢方晚間訊問後，蘇清泉列被告，訊問後500萬元交保。
安泰醫院大火讓違建現行，屏東地檢署表示，全案朝過失致死、偽造文書等罪偵辦，原先已有兩人列被告，電力中心水電技師鄭姓員工，檢方諭令30萬元交保；安檢機構涉簽證不實，該名檢查人員郭男涉偽造文書罪，檢方諭令40萬元交保，全案擴大偵辦，檢方也要釐清醫院違建如何逐漸「增高長胖」，管理階層有無授意、知情。
檢方今天傳訊東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，檢方晚間訊問後，蘇清泉列被告涉嫌過失致死等罪嫌，訊問後500萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言