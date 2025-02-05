東港安泰醫院大火釀9死 屏檢偵辦蘇清泉列被告500萬元交保

屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風大火釀9死，燒出全院近5成違建，起火動力中心違建率逾3300%。屏東地檢署專案小組偵辦，全案朝過失致死罪嫌偵辦，屏檢今傳訊蘇清泉，檢方晚間訊問後，蘇清泉列被告，訊問後500萬元交保。

安泰醫院大火讓違建現行，屏東地檢署表示，全案朝過失致死、偽造文書等罪偵辦，原先已有兩人列被告，電力中心水電技師鄭姓員工，檢方諭令30萬元交保；安檢機構涉簽證不實，該名檢查人員郭男涉偽造文書罪，檢方諭令40萬元交保，全案擴大偵辦，檢方也要釐清醫院違建如何逐漸「增高長胖」，管理階層有無授意、知情。