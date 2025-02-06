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澎湖警民宅查槍 配槍、子彈沒帶走
澎湖縣馬公警分局偵查隊副隊長昨赴莊姓男子住家查槍，搜索未發現，拘提他移送，卻將一把警槍及廿四顆子彈留在現場，經家屬送至派出所才發現。警方表示，該員搜索時不慎遺落裝備，保管公物不當，將依規懲處。
馬公分局偵查隊接獲線報，指四十歲莊姓男子持槍，前天上午七時許搜索他住家，副隊長等十多名刑警先控制莊的母親與胞弟，再至二樓控制莊，搜索數十分鐘未發現槍枝，帶回莊依槍砲罪移送，檢方訊後請回。
警察離開後，莊的胞弟在一樓客廳椅子發現一個側背袋，打開竟發現警用手槍、子彈及警察證件等，致電鎖港派出所，員警以為是「開玩笑」，要他拿到派出所，胞弟再致電，員警仍存疑，他只好把側背袋送至派出所，員警才驚覺副隊長遺留警槍。
據了解，莊的胞弟向員警說，警察來搜槍彈，卻把裝槍的側背包放在他家，他擔心被栽贓，趕緊報案自清。
馬公分局表示，該員搜索時不慎遺留側背包，內有一把公發PPQ手槍及廿四顆子彈、搜索票、一具無線電等，幸未造成嚴重影響，相關缺失將於調查完畢後依規懲處。
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