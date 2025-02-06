控鍾小平誹謗 柯文哲遞補充理由狀

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲因京華城案起訴羈押禁見，他曾被台北市議員鍾小平指控收賄數億元、「一五○○」比特幣及與女記者傳鹹濕訊息，黨發言人吳怡萱代柯自訴誹謗罪。柯文哲在台北看守所遞狀，指經檢方偵辦，並無鍾指摘事實，鍾含血噴人，請法官法辦以維護清譽。

鍾小平昨說，他在電視上講每一句話都負責任，官司沒打完，再慢慢看下去，人證、物證都備齊了，就拿這些證據出庭，到法院見真章。

柯文哲認為，鍾小平於案件偵查中的相關發言涉及誹謗，上月廿四日在北所向台北地方法院遞刑事補充理由狀。北院昨下午開庭，傳喚柯的自訴代理人張衛航問訊，未來是否押解柯出庭陳述引發關注。

柯文哲的狀子指出，他所涉案件經台北地檢署偵辦，並無鍾小平去年九月一日指收賄三、四億元等情，也無鍾九月十八日指收賄五億元或「一五○○」比特幣的事實；鍾前後指述不一，經中石化公司予以駁斥，可見鍾含血噴人，非合理評論。

狀子指出，經檢方偵辦，無鍾小平去年十月五日指摘他以微信、LINE與女記者傳送鹹濕對話的事實，且此部分僅涉私德，因此鍾有處罰必要。

柯文哲認為，鍾小平不是引用他人的說法而為意見評論，而是恣意誹謗他，鍾公開說他涉嫌貪汙收賄、與女記者有鹹濕對話應分別成立誹謗罪，請法官維護他的清譽。

柯文哲去年九月在偵查中被北檢聲押禁見，經一次無保請回，北院九月五日裁定羈押禁見。當月四日，吳怡萱替柯自訴鍾小平加重誹謗罪，稱「因不相信台北地檢署所以自訴」，要求鍾為誹謗言論道歉。

柯文哲去年十二月廿六日被起訴移審，再歷三千萬、七千萬元交保後裁定羈押禁見，北院密集排庭下月廿日首度提解柯行準備程序。