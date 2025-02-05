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電表異常度數驟減...台電抓民宿業者改裝偷電 求償電費勝訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

台電屏東區處發現恆春鎮一家民宿用電異常，查驗發現電表遭破壞，加裝電子零件二極體，導致電表失真，台電向葉姓業者提告求償給付電費，業者辯因疫情住宿率降低，導致用電減少。屏東地院審理後不採信，判葉姓業者賠償台電157萬多元，可上訴。

葉姓男子在恆春經營民宿，台電在2021年3月下旬派人查驗電表，發現民宿電表遭破壞，遭加裝二極體等電子零件，導致電表計度失真。

屏東地院審理時，葉姓男子辯稱，民宿2樓電表在2018年1到3月電數驟降是因為恆春半島旅遊淡季；3樓電表在2020年3月到5月電數驟減，是因為疫情住宿率降低，或有將故障熱水器換裝所致。

合議庭審理發現，2樓電表2016年、2017年1到3月的電數並未驟減，反而攀升，有用電資料可稽。又縱使2020年3到5月確屬疫情期間，但恆春地區觀光旅遊人潮亦有勝於往年淡季情況。對於業者抗辯住宿驟降，卻未提出相關訂房紀錄佐證，且根據電表電度使用情況，對於熱水器修復，應不是用電度數驟降主因，不採信業者說詞。

合議庭認定，該民宿業者違規用電，台電求償有理，判業者葉男賠償台電157萬多元，可上訴。

台電查驗發現恆春鎮一家民宿的電表遭破壞，加裝電子零件二極體（紅圈處），導致電表失真，台電向葉姓業者提告求償給付電費，屏東地院審理後判葉姓業者賠台電157萬多元，可上訴。記者劉星君／翻攝
台電查驗發現恆春鎮一家民宿的電表遭破壞，加裝電子零件二極體（紅圈處），導致電表失真，台電向葉姓業者提告求償給付電費，屏東地院審理後判葉姓業者賠台電157萬多元，可上訴。記者劉星君／翻攝

台電 恆春 民宿

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