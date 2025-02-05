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澎湖刑警民宅查槍竟遺留配槍 家屬防栽贓急報案處理

聯合報／ 記者王勇超／澎湖即時報導

澎湖縣警局馬公分局偵查隊昨天清晨7時許，前往莊姓男子家中查緝槍械，搜索後未發現槍械，將莊男帶回調查，警方離開現場後，莊男的胞弟在家中發現1個側背袋，內有手槍與警察證件，連忙報案說「撿到」槍彈並帶到派出所歸還。馬公警分局說，同仁搜索時順遺落個人裝備，保管公物不當，將依規定懲處。

警方表示，馬公警分局偵查隊接獲線報，指稱莊姓男子（40歲）擁有槍械，報請檢察官指揮後，昨天清晨7時許持拘票、搜索票到莊男家中查緝，10多名幹員進入莊男家中後，控制住莊男胞弟與母親，並前往二樓控制住莊姓男子，搜索數十分鐘，未發現任何槍械，但仍將莊男帶回警局訊問，並依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例，移送檢方複訊，被無保請回。

當警方全數離開莊宅，莊的胞弟在一樓客廳的椅子，發現1個側背袋，打開後發現內有手槍及警察證件，他覺得這包槍彈非常可疑，因為警方來他家搜索槍彈，卻把裝有手槍的袋子放在他家，「這是要幹什麼？」

莊的胞弟擔心遭栽贓，向派出所報案自清，但警方第一次接到報案電話，竟以為他在開玩笑，要他自己把槍彈拿到派出所；胞弟再度報案，警方仍質疑，莊男把整袋槍案拿到派出所，警方才發現是偵查隊的幹員把槍彈留在現場。

馬公分局表示，偵查隊1名刑警到莊宅搜索時，不慎把側背包留在現場，內有1把公發PPQ手槍及24顆子彈、搜索票、1具無線電等裝備；警方將當事人帶回分局途中，同仁發現其個人攜行裝備，不慎遺留在莊宅，莊男的胞弟隨後將該裝備送交至派出所處理。

馬公分局長呂文廷說，同仁持搜索票及拘票執行查緝，其個人裝備不慎遺落，幸未造成嚴重影響，相關缺失，將於調查完畢後，依規定懲處。

澎湖縣警局馬公分局偵查隊前天清晨，持搜索票及拘票前往某民宅查緝槍械，其中1名警官竟把裝有公發手槍１把、24發子彈、搜索票、無線電等裝備的側背包遺留在現場。圖／讀者提供
澎湖縣警局馬公分局偵查隊前天清晨，持搜索票及拘票前往某民宅查緝槍械，其中1名警官竟把裝有公發手槍１把、24發子彈、搜索票、無線電等裝備的側背包遺留在現場。圖／讀者提供

澎湖縣 警察 馬公

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