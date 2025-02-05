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桃園騎士改管噪音合格 卻因「未變更登記」仍吞罰單

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

今年元旦新制「非原廠排氣管必須認證、登記」規定上路，桃園警分局與桃園市環保局昨晚執行靜桃專案取締改裝噪音車，攔查一名機車騎士改管卻未依規定變更登記，檢測噪音雖然合格，卻仍收到一張交通違規罰單。

桃園警分局表示，昨晚8至11點與環保局在噪音車經常出沒路段以機動攔檢方式，針對改裝排氣管噪音車輛帶至定點檢測，共攔查10輛機車，有3輛檢測噪音超標。埔子派出所員警攔查一輛山葉大型重機車，噪音標準94分貝，儀器測出109分貝，超標15分貝，當場依噪音管制法開出3600元罰單。

另外青溪派出所員警在桃園區春日路、民光東路口，發現一名呂姓女騎士的機車排氣管聲響太大，經攔查發現機車使用改裝排氣管，但未依規定變更登記，確認後依違反交通管理處罰條例第16條規定開出「機車改裝非原型式排氣管卻未依規定申報登記」罰單，可處900元以上、1800元以下罰鍰。

行政院環境部推動排氣管噪音認證源頭管理，今年元旦新修正道路交通安全規則，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，必須經環境部噪音檢測合格後，至監理單位辦理變更登記，違反者除依道路交通管理處罰條例第16條第1項第1款開罰，若排氣管噪音超標，環保局也會依噪音管制法處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善。

桃園分局統計截至今年2月初，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，共移請環保局審查達5620件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有634件，環保局也統計相關陳情案件下降比率將近3成，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強蒐證通報。

桃園警分局昨晚取締改裝噪音車，一名機車騎士改管卻未依規定變更登記，檢測噪音雖然合格，卻仍收到一張交通違規罰單。 記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局昨晚取締改裝噪音車，一名機車騎士改管卻未依規定變更登記，檢測噪音雖然合格，卻仍收到一張交通違規罰單。 記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局昨晚取締改裝噪音車，一名機車騎士改管卻未依規定變更登記，檢測噪音雖然合格，卻仍收到一張交通違規罰單。 記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局昨晚取締改裝噪音車，一名機車騎士改管卻未依規定變更登記，檢測噪音雖然合格，卻仍收到一張交通違規罰單。 記者周嘉茹／翻攝

噪音 桃園 環保局

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