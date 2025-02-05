雲林4間毛坯屋遭法拍 經7次拍賣拍定1235萬餘元
行政執行署嘉義分署昨天舉辦2月份「123聯合法拍會」，分別在雲林、嘉義二地拍賣不動產，共有8筆土地及7筆建物拍定，拍賣不動產入帳金額達1866萬餘元，當中雲林縣四湖鄉某建商因欠稅遭查封毛坯屋經2輪7次拍賣終於以1235萬餘元拍定。
嘉義分署表示，這次拍賣會8筆土地及7筆建物分別是雲林縣四湖鄉6筆土地及4筆建物（1235萬7000元）、虎尾鎮1筆土地建物（83萬6688元）及嘉義縣水上鄉1筆土地及2筆建物（547萬6,001元），當日拍賣不動產入帳金額達1866萬9689元，法拍成果豐碩。
分署表示，雲林縣四湖鄉湖東段6筆土地及4筆建物，係義務人某建設有限公司（停業中）因欠繳營利事業所得稅30萬元而被查封拍賣，該處土地面積共236.5坪，4筆建物為1～3層不等未完工無門窗之毛坯屋，建物內外堆置建築廢棄物，環境髒亂。
自2023年12月5日開始進行拍賣後經2輪7次拍賣終於拍定，拍定人表示於取得不動產所有權後將立即清理該處堆置之廢棄物。本件不動產多次減價拍賣，拍定金額遠低於該地區目前不動產交易實價登錄價格。因此，買到此處房地可謂物超所值，買到賺到。
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