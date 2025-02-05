快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

雲林4間毛坯屋遭法拍 經7次拍賣拍定1235萬餘元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

行政執行署嘉義分署昨天舉辦2月份「123聯合法拍會」，分別在雲林、嘉義二地拍賣不動產，共有8筆土地及7筆建物拍定，拍賣不動產入帳金額達1866萬餘元，當中雲林縣四湖鄉某建商因欠稅遭查封毛坯屋經2輪7次拍賣終於以1235萬餘元拍定。

嘉義分署表示，這次拍賣會8筆土地及7筆建物分別是雲林縣四湖鄉6筆土地及4筆建物（1235萬7000元）、虎尾鎮1筆土地建物（83萬6688元）及嘉義縣水上鄉1筆土地及2筆建物（547萬6,001元），當日拍賣不動產入帳金額達1866萬9689元，法拍成果豐碩。

分署表示，雲林縣四湖鄉湖東段6筆土地及4筆建物，係義務人某建設有限公司（停業中）因欠繳營利事業所得稅30萬元而被查封拍賣，該處土地面積共236.5坪，4筆建物為1～3層不等未完工無門窗之毛坯屋，建物內外堆置建築廢棄物，環境髒亂。

自2023年12月5日開始進行拍賣後經2輪7次拍賣終於拍定，拍定人表示於取得不動產所有權後將立即清理該處堆置之廢棄物。本件不動產多次減價拍賣，拍定金額遠低於該地區目前不動產交易實價登錄價格。因此，買到此處房地可謂物超所值，買到賺到。

因建商欠稅遭查封的雲林縣四湖鄉毛坯屋，經2輪7次拍賣終於拍定。記者李宗祐／翻攝
因建商欠稅遭查封的雲林縣四湖鄉毛坯屋，經2輪7次拍賣終於拍定。記者李宗祐／翻攝
雲林縣四湖鄉因建商欠稅遭查封毛坯屋，經2輪7次拍賣最後以1235萬餘元拍定。記者李宗祐／翻攝
雲林縣四湖鄉因建商欠稅遭查封毛坯屋，經2輪7次拍賣最後以1235萬餘元拍定。記者李宗祐／翻攝
因建商欠稅遭查封的雲林縣四湖鄉毛坯屋，自2023年12月5日開始進行拍賣後經2輪7次拍賣終於拍定。記者李宗祐／翻攝
因建商欠稅遭查封的雲林縣四湖鄉毛坯屋，自2023年12月5日開始進行拍賣後經2輪7次拍賣終於拍定。記者李宗祐／翻攝
雲林縣四湖鄉湖東段6筆土地及4筆建物，係某建設有限公司因欠繳營利事業所得稅而被查封拍賣。記者李宗祐／翻攝
雲林縣四湖鄉湖東段6筆土地及4筆建物，係某建設有限公司因欠繳營利事業所得稅而被查封拍賣。記者李宗祐／翻攝
雲林縣四湖鄉湖東段6筆土地及4筆建物，自2023年12月5日開始進行拍賣後經2輪7次拍賣終於拍定。記者李宗祐／翻攝
雲林縣四湖鄉湖東段6筆土地及4筆建物，自2023年12月5日開始進行拍賣後經2輪7次拍賣終於拍定。記者李宗祐／翻攝

嘉義 建物 法拍 雲林

延伸閱讀

「猴子的一周」順口溜... 星期六去斗六動畫MV 上架吸20萬人次點閱

雲林青年聲樂家陳譽晨曾獲多項國際大獎 23日返鄉公益演出

學生人數減少逾半少子化還會更慘 北港國中轉型實驗學校拚生存

元宵重要民俗雲林吃飯擔 全村動員殺豬宰羊烤鱷魚招待

相關新聞

牢飯夢碎！持刀搶超商10元「叫店員報警」 新北男自首無保請回

新北市板橋區54歲賴男大年初四上午至三民路1間超商買了1瓶酒，付帳後突然掏出水果刀搶了10元，得手後步行到一旁派出所自首...

地下錢莊成共諜滲透國軍雷達站 檢起訴4人主嫌通緝中

國軍空軍雷達站傳出遭共諜滲透。黃姓地下錢莊業者吸收現役軍人借款，再藉免除賭債、工作獎金為餌，誘士官兵交付公務機密，高雄高...

桃園騎士改管噪音合格 卻因「未變更登記」仍吞罰單

今年元旦新制「非原廠排氣管必須認證、登記」規定上路，桃園警分局與桃園市環保局昨晚執行靜桃專案取締改裝噪音車，攔查一名機車...

雲林4間毛坯屋遭法拍 經7次拍賣拍定1235萬餘元

行政執行署嘉義分署昨天舉辦2月份「123聯合法拍會」，分別在雲林、嘉義二地拍賣不動產，共有8筆土地及7筆建物拍定，拍賣不...

強制就醫住院卻恫嚇作勢毆打病房室友 前科男被判拘役

彰化縣鹿港區某醫病房的兩名病人相處不睦，蘇姓病人制止羅姓病人把食物分給別的病人食用，先口頭警告，再揪住羅姓病人的衣領作勢...

吳靜怡控遭警跟監 信義分局長還原始末：有疏失已自請處分

名嘴吳靜怡指控日前遭台北市信義警分局員警跟監，信義分局今天傍晚由分局長李憲蒼出面解釋，當天罷免徐巧芯團體申請集會，由於集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。