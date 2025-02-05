強制就醫住院卻恫嚇作勢毆打病房室友 前科男被判拘役

彰化縣鹿港區某醫病房的兩名病人相處不睦，蘇姓病人制止羅姓病人把食物分給別的病人食用，先口頭警告，再揪住羅姓病人的衣領作勢毆打，令羅姓病人心生畏懼。彰化地方法院審結，依恐嚇危害安全罪判處拘役30天。可上訴。

判決書指出，蘇姓男子因曾犯妨害性自主等罪，徒刑執行完畢出監，被送到彰化縣鹿港區某醫院接受強制治療，住院期間與羅姓病人相處十分不睦，因不滿羅男把食物分送同房其他病患，竟心生不滿，2023年11月間恫嚇羅男「東西自己吃、不要給別人吃，要不然我要修理你」等語，羅男回應「這是我的自由」等語，蘇男竟怒氣沖沖衝到羅男面前恫嚇「你聽不懂人話是不是」等語。

翌日蘇男再次指責羅男分送食物給其他病人，又衝到羅男面前作勢毆打，羅男要按下病房門口警衛鈴時，被蘇男抓住衣領，揮拳作勢毆投數下，恫嚇稱「叫你不要按報告鈴、你是聽不懂是不是」等語，值班護理師從病房監視器看見蘇男行為，按警鈴通知警衛到病房內阻止。