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吳靜怡控遭警跟監 信義分局長還原始末：有疏失已自請處分
名嘴吳靜怡指控日前遭台北市信義警分局員警跟監，信義分局今天傍晚由分局長李憲蒼出面解釋，當天罷免徐巧芯團體申請集會，由於集會地點也有大批徐巧芯支持者到場，為避免雙方衝突，才下令員警隨行保護，但因吳靜怡在信義區繞行，員警沒有收獲收勤指示，導致吳靜怡誤會，分局長已自請處分。
李憲蒼指出，罷免立委徐巧芯團體，1日早上9時至12時，在福德路251巷舉辦罷免活動，適逢立委徐巧芯及其支持者，中午12時前往慈惠堂參香，11時30分許，大批徐巧芯支持者到場聲援，分局請現場員警著制服及騎乘警用機車，分批隨行保護罷免團體離開。
信義分局執行集會安全維護，為避免意見不同團體發生衝突，視狀況規劃員警隨行保護，確保安全；並以隨行至民眾搭上大眾捷運或開車離轄為度。當天有2批民眾搭車離開後就結束保護。不過擔服隨行吳靜怡員警，因吳持續在信義區繞行，也沒有收獲收勤指示，持續執行67分鐘，招致吳靜怡誤會。
李憲蒼指出，當天勤務是分局業務單位為避免不同立場民眾發生衝突，基於積極預防危害所做的勤務決定。但分局現場指揮官，也就是分局長李憲蒼本人，下達指令不夠明確，也沒有妥適向民眾說明警方隨行是保護作為，導致誤解，的確有疏失，已自請處分，並確實檢討改進。
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