臨櫃大量出金取信被害人 新北檢預警中心成功阻詐2億

為加強打詐，法務部、高檢署指示各地檢成立打詐帳戶預警中心，結合轄內司法警察、金融機構強化預防和查緝。新北地檢署去年中秋節前，藉此預警機制，即時緝獲一投資詐騙集團，成功阻斷民眾損失逾2億元，今將李姓主嫌等6人依違反組織條例、共同詐欺取財及詐欺條例特殊加重詐欺取財等罪嫌起訴。

新北檢指出，去年9月16日，檢警接獲銀行通報有異常臨櫃匯款，疑似詐團集體出金換取被害人信任，檢方隨即由主任檢察官劉文瀚指揮新北市刑大，組成專案小組展開拘捕，迅速於9月19日、11月14日、11月28日、12月19日執行多次搜索、拘提，並將李姓、吳姓等詐團成員或車手羈押禁見獲准。

檢警查出，該詐團自去年起，透過網路臉書或Line，以假投資誘騙被害人，同年8、9月間，由李男所屬的出金集團假意佯裝出金小額款項與被害人，營造獲利假象，所幸詐團成員至銀行臨櫃匯款時，一次便匯款給近百人，因此觸動聯合預警機制，經查被害人數近70人，合計受騙金額逾2億元。