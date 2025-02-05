北市幼兒園性侵案 男不滿噴漆波及2無辜托嬰中心遭訴

37歲黃姓男子不滿台北市私立培諾米達幼兒園教保員毛畯珅涉嫌性侵幼童，到2家無辜的托嬰中心噴漆「性侵幼兒」等不雅字眼。台北地檢署今天依毀損及加重誹謗等罪起訴黃男。

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、偷拍6名女童，台灣高等法院今年1月間認定共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行28年8月，可上訴。檢方另又查出毛男涉侵犯39名幼童，再依加重強制性交等罪起訴。

檢方指出，黃男看了相關新聞後心生不滿，去年7月18日凌晨先後到松德路、信義路上的2間與性侵案無關的托嬰中心，在2處鐵捲門上分別噴漆「性侵幼兒」「毛畯珅」「性侵幼兒毛畯珅」。黃男還把噴漆字樣拍照PO在臉書Facebook，並標註「垃圾幼兒園」。

2家托嬰中心分別提起告訴，檢警循線查出從事餐飲業的黃男涉案，並通知到案製作筆錄。黃男供稱，因看不下去教保員涉性侵學童事件，自行從網路公開資訊找到業者資料，到場噴漆，但不清楚經營團隊已換人。