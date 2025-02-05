牢飯夢碎！持刀搶超商10元「叫店員報警」 新北男自首無保請回
新北市板橋區54歲賴男大年初四上午至三民路1間超商買了1瓶酒，付帳後突然掏出水果刀搶了10元，得手後步行到一旁派出所自首。警詢時賴男不願透露犯案原因，警方懷疑他計畫吃牢飯，詢後被依恐嚇取財罪嫌送辦。檢察官複訊後諭令無保請回。
據了解，家住板橋區的54歲賴姓男子從事水泥工，1日大年初四上午7時許步行到住家三民路二段1間超商，購買1瓶清酒並當場飲用，隨後竟掏出預藏的水果刀向店員表示要搶10元。店員嚇得將收銀機的大把零錢掏出放在櫃檯上，賴男竟只取走10元後就離開，並告知店員要她報警。
賴男隨後步行到距離約100公尺的海山分局埔墘派出所，向警方自首表示剛搶了超商。警方懷疑賴男刻意犯案欲入獄，詢問賴男犯案動機及是否需要幫助，但賴男低調不願透露。警方詢後將賴男依恐嚇取財罪嫌送辦，檢察官複訊後諭知無保請回。
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