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惡劣情侶檔冒名誣告害378人跑法院 他哀求法官具保停押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，竟涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人次，甚至偽造不實債權文件向法院聲請支付命令46件，檢方起訴後建請從重量刑。陳男羈押期限將屆，不但寫信，也當庭請求法官能以3萬至5萬元准予具保停押。

台南地院今下午召開第3次準備庭，因陳男羈押期限將於本月18日期滿，陳男在庭上請求法官准予交保，願意提供3萬至5萬元交保金。陳男說，至少可解除禁止接見、通信，讓他可以寫信給家人或面會。

陳男的律師表示，陳男不可能與其他證人串供，陳男也願意以3萬至5萬元交保金，請求法院給予交保機會。倘若不行，至少可以解除禁見，可以與家人面會，藉由親情呼喚，可以得到更好的結果。

然而，檢方認為，本案仍有證人需要詰問，不宜交保。法官表示，將待合議庭評議後，18日期滿做出決定。

檢方起訴，陳姓情侶檔於2023年、2024年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演偽造通訊軟體對話紀錄等文件，向民事法院聲請支付命令共46件，另以冒用他人名義偽造不實告訴狀方式，向全國各地檢署提告詐欺、妨害自由或妨害性自主等罪共146案，導致共378人次遭誣告。

檢方認2人涉犯誣告、偽造印章、印文、行使偽造私文書、行使偽造準私文書、詐欺取財及違反個人資料保護法、律師法無律師執照，意圖營利而辦理訴訟事件等罪嫌起訴。下午準備庭又新增雲林地檢署案件併案，檢辯均同意併案審理。

法官詢及偽造文書印章來源，陳男表示，不知道印章來源，是否為陳姓女友盜刻的或原來這些人交給陳女保管的。他否認盜刻印章，但確實他和陳女輪流拿這些印章蓋在偽造文書之上。

法官質疑其說詞反覆，且與陳女及近10名證人說詞不符。然而，陳男卻對其中一件金錢借貸契約書上許女的簽章，坦承許女印章是他盜刻的。

陳男羈押期限將屆，上月底他不但寫信，今當庭也請求法官能以3萬至5萬元准予具保停押。圖／本報資料照
陳男羈押期限將屆，上月底他不但寫信，今當庭也請求法官能以3萬至5萬元准予具保停押。圖／本報資料照

偽造文書 印章 律師 情侶

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