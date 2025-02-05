很貴的大亨堡起司熱狗！男偷竊吃下肚 1根33元判罰3千元

台東黃姓男子因肚子餓，徒手竊取並偷吃超商架上1根33元大亨堡起司熱狗，店員發現報警處理。警方詢問後移送法辦，經檢察官依竊盜罪偵結起訴。法院審結判罰3千元，可服勞役、全案上訴。

判決書指出，去年9月某日，警方接獲超商報案指出，有男子偷竊商品並吃掉了，員警抵達現場時，發現年1名中年男子躲在廁所，隨即將其帶回派出所詢問，男子坦承犯行，被依竊盜罪嫌移送法辦。

案經檢察官偵結起訴，法院審理時，黃男辯稱因腳受傷沒工作，肚子餓才會去便利超商偷食物來吃，不過，法官調查發現黃於2009年曾有竊盜前科，且黃只為了果腹竟偷竊為自己不法所有，行為實屬不該。