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影／牌競協會掛羊頭賣狗肉 找來美女荷官經營德州撲克賭場

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市洪姓男子在中西區一間「牌競協會」引進多名美女荷官，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利；轄區台南市警第二分局前天持搜索票前往，逮捕洪與賭客共計15人，還另外逮獲蘇姓洗錢通緝犯，將他解送歸案。

據了解，德州撲克賭法是賭場荷官先發2張蓋牌，再依序翻出5張公牌，賭客可依牌面好壞加注或退出賭局，最後以手中的牌與公牌取三張配對出最大牌面的賭客獨贏賭金，贏家由賭場抽5%的抽頭金。

台南市警第二分局接獲線報，中西區一間「牌競協會」去年「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利，已經被警方查獲一次；春節期間洪姓負責人見民眾過年期間多想試試手氣，竟重操舊業。

警方多日探訪蒐證，見過年期間晚上至深夜時段，出入人士不減反增，且都是年輕男女，研判賭場確實死灰復燃，偵查隊隊長周志遠前天率員持搜索票前往查緝。

專案小組破門攻入賭場時，當下仍有多名賭客酣熱對賭，現場查扣賭資新臺幣3萬7,000元、籌碼一批、賭具等證物。

盤查過程中賭各30歲蘇姓男子神色慌張，不斷閃躲，員警比對身分，確認他是洗錢案通緝犯；蘇表示判決確定後未入監服刑，原希望初五開工日到賭場試試手氣，沒想到踢到鐵板。

警方調查後，洪姓負責人找來張姓美女荷官等4名工作人員，現場提供酒水、餐飲，讓賭客流連忘返，警詢後均依刑法營利賭博罪嫌送辦；另10名賭客則依公然賭博罪嫌移送，蘇姓通緝犯則解送至台南地檢署歸案，入監服刑。

台南市洪姓男子在中西區一間「牌競協會」引進多名美女荷官，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。記者袁志豪／翻攝
台南市洪姓男子在中西區一間「牌競協會」引進多名美女荷官，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。記者袁志豪／翻攝
台南市洪姓男子在中西區一間「牌競協會」引進多名美女荷官，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。記者袁志豪／翻攝
台南市洪姓男子在中西區一間「牌競協會」引進多名美女荷官，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。記者袁志豪／翻攝

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