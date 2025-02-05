地下錢莊成共諜滲透國軍雷達站 檢起訴4人主嫌通緝中

國軍空軍雷達站傳出遭共諜滲透。黃姓地下錢莊業者吸收現役軍人借款，再藉免除賭債、工作獎金為餌，誘士官兵交付公務機密，高雄高分檢偵辦時，黃姓主嫌在逃仍未到案，檢方先偵結，黃男胞妹及現役陳姓、胡姓等3名軍人被依國安法、國家機密保護法等罪起訴，黃男則發布通緝。

此案原先由橋頭地檢署指揮偵辦，發現黃姓地下錢莊業者受大陸綽號「勇哥」的男子指示，在台藉地下錢莊掩護，針對現役軍人放貸，並以提供工作獎金、免除債務等誘惑，讓借貸的官兵交付公務機密「抵債」。

前年12月底，橋頭地檢署檢察官盧惠珍指揮調查局國安站、高雄市調查處、國防部政戰局軍事安全總隊等單位展開搜索，首波帶回黃女及陳姓退役少校、胡姓士兵等人。

當時檢方依國安法向法院聲押，但法院均裁定交保，檢方不服提起抗告，經法院重裁後裁定准押。

因國安法、洩漏軍機等罪屬於二審權責，橋檢將全案移給高雄高分檢檢察官洪瑞芬偵辦，檢方歷經1年偵辦，近期偵結起訴。

高雄高分檢指出，黃姓主嫌（在逃另案發布通緝中）自2019年起受大陸綽號「勇哥」的男子王志勇指示，在台灣以開設地下錢莊為幌，針對現役軍人經營放貸業務，誘使國軍官兵刺蒐、交付漢光演習等國軍機