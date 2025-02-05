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3名7旬婦組詐團 誆美國有巨額遺產等繼承...騙到786萬
高雄72歲謝姓老婦人與72歲吳女、78歲黃潘姓婦人合作，向張姓、彭邱姓婦人佯稱美國有巨額遺產等候繼承，但沒錢繳納遺產稅，盼張姓、彭邱姓婦人掏錢資助，張女、彭邱姓婦人分別付出696萬元及89萬元後才知受騙，雄檢今偵結，依詐欺罪嫌起訴謝女3人。
檢方調查，謝女與吳女知道張女有錢，便由吳女向張女宣稱謝女在美國繼承鉅額遺產，但遺產稅太高，還要付律師費、交通費等，若張女願意協助，等謝女繼承後，謝便會「加倍奉還」。
張女不疑有他，先拿出120萬元交給謝婦，讓她安心去辦理繼承事宜，謝女得手後，卻又以「遺產遭人盜領」、「美國親人過世需要喪葬費」、「美國姪子入獄」等藉口，繼續向張女要錢。
從2017年9月至2021年8月，前後付出696萬元給謝女，卻仍拿不到謝女口中的「分紅」，最後向謝女追討，僅換到一句「亡靈沒做超渡法會，拿不到遺產」，張女此時才驚覺受騙，報警求援。
雄檢偵辦時，發現不僅張女受害，謝女等3人也利用同樣手法，從2019年1月至隔年12月間，從彭邱姓婦人手中詐得89萬5000元，合計5年共得手786萬3000元。
謝婦3人到案後否認詐騙，稱她們與對方是「借貸關係」，但檢方根據相關事證，認為謝女等人確實向張女佯稱有遺產繼承，已構成詐騙，不採信謝婦3人說詞，偵結後依詐欺罪起訴。
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