軍訓主任罵教官「幹」挨告 法官判無罪：冒犯程度輕微

台南有一名大學軍訓室主任去年4月1日在辦公室內與教官因班表登載問題發生糾紛，對教官辱罵「幹」字，教官不滿主任公然出言侮辱而提告，主任稱「這是語助詞」，台南地院認縱會造成教官一時不悅，惟當時爭執已結束，冒犯程度輕微，難逕認已逾一般人可合理忍受範圍而判無罪。

檢方認該名主任涉在共見共聞的公開場所，對教官辱罵「幹」，足生貶損其社會上人格尊嚴及社會評價，已涉犯公然侮辱罪嫌。除教官供述外，3名證人於偵查中證述，提起公訴。

主任坦承，確實說了「幹」字，但堅詞否認有何公然侮辱犯行。「這是語助詞」他辯稱，他說「幹」時， 對方即將離開他辦公室。

教官於偵查中指稱：「當天上午9時27分許，他說你不做，我就辦你，我回他你要辦就辦，然後我就離開回到我的座位，他在教官室就對著我，罵我幹，我就跟他說主任你是罵我幹嗎，他說是，我就說我要告你。」。