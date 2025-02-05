聽新聞
0:00 / 0:00
軍訓主任罵教官「幹」挨告 法官判無罪：冒犯程度輕微
台南有一名大學軍訓室主任去年4月1日在辦公室內與教官因班表登載問題發生糾紛，對教官辱罵「幹」字，教官不滿主任公然出言侮辱而提告，主任稱「這是語助詞」，台南地院認縱會造成教官一時不悅，惟當時爭執已結束，冒犯程度輕微，難逕認已逾一般人可合理忍受範圍而判無罪。
檢方認該名主任涉在共見共聞的公開場所，對教官辱罵「幹」，足生貶損其社會上人格尊嚴及社會評價，已涉犯公然侮辱罪嫌。除教官供述外，3名證人於偵查中證述，提起公訴。
主任坦承，確實說了「幹」字，但堅詞否認有何公然侮辱犯行。「這是語助詞」他辯稱，他說「幹」時， 對方即將離開他辦公室。
教官於偵查中指稱：「當天上午9時27分許，他說你不做，我就辦你，我回他你要辦就辦，然後我就離開回到我的座位，他在教官室就對著我，罵我幹，我就跟他說主任你是罵我幹嗎，他說是，我就說我要告你。」。
台南地院指出，教官與證人於偵查中證述情節大致相符，顯見主任前後語言並無直接針對教官名譽予以恣意攻擊，只是在雙方衝突過程中失言，縱會造成教官一時不悅，惟當時彼此爭執已結束，冒犯程度輕微，難逕認已逾一般人可合理忍受範圍。此外，查無其他積極證據佐證主任有公然侮辱犯行，認主任無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言