男子與騎士發生行車糾紛 開槍傷人遭雄院判7年
沈姓男子前年開車行經高雄三民區一處路口時，與機車騎士發生糾紛，氣憤下持槍射擊致對方腳部受傷後逃離。經雄院審理，認沈男不具殺人犯意，依槍砲、傷害等罪判沈男7年徒刑，可上訴。
高雄地方法院判決書指出，沈男民國112年間中午開車行經高雄市三民區同盟三路與中華橫路時，與余姓機車騎士發生行車糾紛，遭對方拍打車窗質問「為何開那麼快、差點撞到我們」後，沈男搖下車窗並開槍射擊，造成對方左腳踝中彈、經手術治療無大礙。
法官審酌沈男將槍口朝下，往地下、對方足部位置射擊，不是朝極易造成致命的人體部位攻擊，客觀上造成對方致死可能性確已大幅降低，沈男應是基於傷害犯意，不具殺人犯意，另考量沈男雖向被害人及其家屬致歉並坦承犯行，但雙方尚未達成和解，依非法持有非制式手槍罪、傷害罪等，處沈男7年徒刑，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言