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男子與騎士發生行車糾紛 開槍傷人遭雄院判7年

中央社／ 高雄5日電

沈姓男子前年開車行經高雄三民區一處路口時，與機車騎士發生糾紛，氣憤下持槍射擊致對方腳部受傷後逃離。經雄院審理，認沈男不具殺人犯意，依槍砲、傷害等罪判沈男7年徒刑，可上訴。

高雄地方法院判決書指出，沈男民國112年間中午開車行經高雄市三民區同盟三路與中華橫路時，與余姓機車騎士發生行車糾紛，遭對方拍打車窗質問「為何開那麼快、差點撞到我們」後，沈男搖下車窗並開槍射擊，造成對方左腳踝中彈、經手術治療無大礙。

法官審酌沈男將槍口朝下，往地下、對方足部位置射擊，不是朝極易造成致命的人體部位攻擊，客觀上造成對方致死可能性確已大幅降低，沈男應是基於傷害犯意，不具殺人犯意，另考量沈男雖向被害人及其家屬致歉並坦承犯行，但雙方尚未達成和解，依非法持有非制式手槍罪、傷害罪等，處沈男7年徒刑，可上訴。

機車騎士 殺人 車行

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