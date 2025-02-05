男子辦臉書假帳號害同事妻離子散 遭判刑還被求償3百萬

高雄市一名張姓男子因把同事黃男的大頭照拿來創建臉書假帳號，再利用假帳號傳私人訊息稱他人老婆有外遇，造成黃男因此受連累，害得黃男夫妻得憂鬱症而爭吵離婚，黃男憤而提告張男違反個資法並求償3百萬元，橋頭地院最終判決張男需賠黃5萬元。

判決書指出，張姓男子2022年6月用臉書創假帳號暱稱「張德華」，卻拿了同事黃姓男子的照片當作假帳號的大頭照，讓他人都以為黃男就是「張德華」。沒想到張男又利用這支假帳號，傳訊息及照片給另外一名呂姓男子，稱呂男的老婆跟小王外遇。

張男用大頭照創假帳號的事情被黃男得知後，讓黃男氣得對他提告刑事告訴，橋頭地院前年即依違反個資法，判決張男非法利用個資，處有期徒刑2個月、緩刑2年，並應服60小時義務勞動及法治教育。

事後黃男再對張男提告民事賠償，求償300萬元。黃男向法官表示，張男冒用他照片傳訊息的行為，嚴重影響他的工作及家庭生活，且因為事發那段期間剛好妻子懷孕，妻子在懷孕情況下擔心到壓力過大得了憂鬱症，他也壓力大到幾度求診精神科，還因為這件事與妻子爭吵而離婚。

黃男稱，他在中年的年紀好不容易有了婚姻及美滿的家庭，因妻子擔心原因下離婚、造成女兒沒了母親而沒了完整的家庭，女兒至今未滿2歲，他也因需工作情形下無法照顧女兒，所以請了朋友幫忙照顧，女兒沒了母愛及無完善的照顧下，耗損極大的開銷費用及精神上付出，因此對張男求償3百萬元。

對此，張男向法官主張他已經服完勞務，但黃男把離婚原因牽扯進來太過牽強「明顯只是亂找理由提告」，張更向法官表示自己也受到嚴重影響、精神壓力及情緒起伏，還向法官描述黃男在公司曾對他戲謔「若覺得判很輕，我可把刑期延長」，並表示黃還在開庭後對他口出惡言。

張男稱自己每天去公司上下班都會提心吊膽，家人每天也都擔心他的安危、內心也都受到恐懼與不安。張男更指稱黃男在公司時「跟同事有說有笑不像有精神病，僅單純為報復心態」，希望法官駁回黃男告訴。