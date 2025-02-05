宜縣衛生局臨時人員欠賭債...公款採購禮券轉賣撈1769萬 判關6年定讞

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聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

宜蘭縣政府衛生局前臨時人員游志僥沉迷賭博、投資比特幣失利，竟利用職務不實請購超商提貨券，再上網打折變賣，共詐取1769萬餘元，最高法院依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪判決6年徒刑，褫奪公權3年定讞。

游志僥2015年6月8日至2022年12月9日擔任宜蘭縣政府衛生局臨時人員，負責結核病、漢生病直接觀察治療執行計畫，但他因沉迷線上博弈網站賭博且投資比特幣失利，需資金償還債務，見宜蘭衛生局以共契平台購買超商提貨券有折數優惠，且交貨日與付款日有時間差，便生貪念。

游志僥先塗改、變造過往完成採購的個案核銷清冊上「都治月份」欄位的年、月，再檢附於請購資料中，作為浮報提貨券請購數量及金額的依據，藉此不實請購超商提貨券，再以92折至86折在臉書社團轉賣，共詐領1769萬2175元。

全家超商2022年發函通知宜蘭縣政府衛生局付款，游志僥見東窗事發，主動向廉政署自首，並坦承犯行、表示願意接受裁判。一、二審審酌游志僥受聘雇於宜蘭衛生局擔任行政關懷員，本應依法執行結核病防治工作，卻為彌補私人資金缺口，利用職務偽造文書詐領上千萬元提貨券，所為值得非難。

法院考量游志僥雖坦承偽造文書犯行，卻仍辯解利用職務機會詐財一事，他雖返還部分犯罪所得，但仍有上千萬元犯罪所得未歸還，所生損害未全數彌補，依法判決6年，褫奪公權3年。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

宜蘭 衛生局 超商

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