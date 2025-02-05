快訊

戶外座位成罷免收件處 路易莎咖啡公告「謝絕政治活動」遭出征引論戰

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

擁國民政府破千億美金文物？台中道場宗教詐騙信徒700萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓男子成立「懿玉宮」宗教團體，以建廟、出國渡靈為由向翁姓男子借款，還和林姓信徒一起向翁佯稱，其有清朝、袁世凱及國民政府時期的債券、黃金古幣價值連城，願給予40倍酬庸利潤，翁匯了700萬元卻只拿到一堆贗品，法院判江、林應全額給付翁，可上訴。

翁男控訴，江男在台中的宗教團體「懿玉宮」又稱「元台道場」，有30、40名信徒，其中信徒又稱作「元子」，林男則是其中1位信徒。

翁表示，自己樂於布施，多年持續對宗教團體捐贈，2027年12月透過朋友認識江男，江就向他謊稱元台到場信奉地母娘娘，奉指示需到6個國家辦理渡靈活動，但仍缺150萬元旅費。

翁指出，江男要他協助借款，並承諾願把自己在大陸的國民政府時期留在庫房的債券、黃金、古董、古幣等幾千億美金物品，給他30倍的酬庸利潤，林男並隨即拿出1個木箱裝有債券、金幣及美金，另名信徒配合拿出一包裝自稱有清朝、袁世凱及國民政府時期的古錢，還說「價值連城。」

由於當時首次跟江見面，翁並未答應請求，直到2018年2月再次應邀赴元台到場，江得知他信奉觀世音菩薩，就佯稱觀音跟隨在翁身旁，以需要建廟為由借款150萬元，又以先前同樣話術稱會給40倍酬庸利潤，自己前後匯了700多萬元。

翁說，江事後沒給報酬利潤，交付的債券、紙鈔及古幣也都是贗品，認為遭江、林詐騙，提民事對2人求償700萬7675元。對此，江男、林男經法院通知均未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院根據翁男提出匯款紀錄，相關古錢、紙鈔，及雙方對話錄音、承諾書等，經綜合調查認定江、林有以宗教名義對翁施以詐術，使翁陷於錯誤受有財產損害，自應負損害賠償之責，判江、林應給付翁700萬7675元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

古幣 美金 黃金

延伸閱讀

影／精舍殺人案有重大進展 北檢再聲押王薀3名女信徒

債券ETF配息十強 聚光

精舍殺人案有新進展 北檢聲押核心成員幹子昀

獨／新發現！精舍虐殺案現場驚見交通部退休官員 女信徒30萬交保

相關新聞

警局造假數據？陳其邁說槍案0件 半年前街頭槍響1人中彈

高雄沈姓男子和余姓男子前年3月23日發生行車糾紛，余男上前敲打沈男車窗，不料沈一搖下車窗，就持改造手槍朝余男射擊，余腳踝...

宜縣衛生局臨時人員欠賭債...公款採購禮券轉賣撈1769萬 判關6年定讞

宜蘭縣政府衛生局前臨時人員游志僥沉迷賭博、投資比特幣失利，竟利用職務不實請購超商提貨券，再上網打折變賣，共詐取1769萬...

擁國民政府破千億美金文物？台中道場宗教詐騙信徒700萬

台中江姓男子成立「懿玉宮」宗教團體，以建廟、出國渡靈為由向翁姓男子借款，還和林姓信徒一起向翁佯稱，其有清朝、袁世凱及國民...

為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

台南李姓男子去年12月4日在永康區向攤商購買10顆煎餃，其中有1顆焦掉，攤商答應更換或退款遭拒，還打電話報警，未料，李連...

涉貪情節待釐清　新北檢聲請延押被控霸凌屬下的謝宜容

勞動部勞發署前北分署長謝宜容因涉嫌濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，去年12月10日遭新北檢聲押、11日獲准。因其...

新春首檔！桃園分署拍賣育仁街40年老公寓 挹注國庫371萬

法務部行政執行署桃園分署昨進行新春蛇年首場的「123聯合拍賣會」，拍賣時間未到就吸引許多有興趣的民眾前來現場詢問等候，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。