擁國民政府破千億美金文物？台中道場宗教詐騙信徒700萬

台中江姓男子成立「懿玉宮」宗教團體，以建廟、出國渡靈為由向翁姓男子借款，還和林姓信徒一起向翁佯稱，其有清朝、袁世凱及國民政府時期的債券、黃金及古幣價值連城，願給予40倍酬庸利潤，翁匯了700萬元卻只拿到一堆贗品，法院判江、林應全額給付翁，可上訴。

翁男控訴，江男在台中的宗教團體「懿玉宮」又稱「元台道場」，有30、40名信徒，其中信徒又稱作「元子」，林男則是其中1位信徒。

翁表示，自己樂於布施，多年持續對宗教團體捐贈，2027年12月透過朋友認識江男，江就向他謊稱元台到場信奉地母娘娘，奉指示需到6個國家辦理渡靈活動，但仍缺150萬元旅費。

翁指出，江男要他協助借款，並承諾願把自己在大陸的國民政府時期留在庫房的債券、黃金、古董、古幣等幾千億美金物品，給他30倍的酬庸利潤，林男並隨即拿出1個木箱裝有債券、金幣及美金，另名信徒配合拿出一包裝自稱有清朝、袁世凱及國民政府時期的古錢，還說「價值連城。」

由於當時首次跟江見面，翁並未答應請求，直到2018年2月再次應邀赴元台到場，江得知他信奉觀世音菩薩，就佯稱觀音跟隨在翁身旁，以需要建廟為由借款150萬元，又以先前同樣話術稱會給40倍酬庸利潤，自己前後匯了700多萬元。

翁說，江事後沒給報酬利潤，交付的債券、紙鈔及古幣也都是贗品，認為遭江、林詐騙，提民事對2人求償700萬7675元。對此，江男、林男經法院通知均未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。