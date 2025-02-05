為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

台南李姓男子去年12月4日在永康區向攤商購買10顆煎餃，其中有1顆焦掉，攤商答應更換或退款遭拒，還打電話報警，未料，李連續4天到攤位嘶吼，指吃焦黑煎餃會得癌症、生病，要求登報道歉，甚至丟擲紙鈔，他否認藉端滋擾公共場所，法官認已逾越容許合理範圍處罰鍰8千元。

李辯稱，他不可能記住那麼多事情，且他有吃藥，很多事情他會遺漏掉。他說，要向林姓攤商買煎餃而已，沒有糾紛，他有講說煎餃焦黑會得癌症，他不要吃，他沒有說對方詐欺什麼的。

他表示，不記得有說賣煎餃會失德、影響後代子孫，但他確實有向對方要錢，他不認為有滋擾行為，買個煎餃都不能有意見嗎？如果說不要醬油、不要辣，諸多要求的話，也算妨害社會秩序、滋擾嗎？

警方調查，去年12月4日上午6時30分，李在永康區中正路段向在林姓攤商購買煎餃10顆，指稱其中有1顆煎餃焦掉要更換，攤商應允更換或退款遭拒，他憤而將煎餃放在攤位上並打電話報警，警察到場後，攤商表示願更換或退款，李仍拒絕後離開。

隔天上午7時，李再次前往該攤位，要求交付該煎餃，攤商欲將保存煎餃交給他，李又稱不要並直接離開。6日上午7時，李又到該攤位大聲嘶吼，指稱攤商詐欺、侵占，指該焦黑煎餃吃掉會得癌症、會生病、要求對方登報向他道歉，又逕自離去。

7日，李又準備大筆現金至該攤位，表示要向攤商購買燒焦、臭酸的煎餃，攤商表示並無販售此種煎餃，李即逕將現金紙鈔丟在該攤位、拒絕拿走，並要求對方打電話請警察處理並逕自離去。警方到場清點現金並開立收據，10幾分鐘後，李又返回攤位大聲嚷嚷要求取回現金，對方告知現金已由警方帶回，李才離開。11日上午7時，李又到該攤位要求取回現金，並稱賣煎餃會失德、影響後代子孫，隨即離去。

新市簡易庭指出，李藉攤商販賣煎餃有燒焦情形特定事端，連續多日反覆前往該攤位，要求更換煎餃又拒絕、電聯警方到場，要求交付該煎餃又拒絕，大聲嘶吼稱攤商詐欺、侵占、該焦黑餃吃掉會得癌症、會生病，要求對方登報向他道歉，還要求購買燒焦、臭酸煎餃，甚至丟撒現金紙鈔等行為。