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新春首檔！桃園分署拍賣育仁街40年老公寓 挹注國庫371萬
法務部行政執行署桃園分署昨進行新春蛇年首場的「123聯合拍賣會」，拍賣時間未到就吸引許多有興趣的民眾前來現場詢問等候，昨拍賣桃園區不動產及國寶服務股份有限公司股票等標的，全數順利拍定，共賣得新台幣371萬7476元，拍定所得均挹注國庫。
桃園分署昨下午2時30分拍賣不動產，其中位於桃園市桃園區育仁街的2間1樓及2樓公寓，雖僅拍賣建物無拍賣建物的坐落基地，且屋齡已逾40年，但因底價每間只要100萬元，又緊鄰桃園區中山路、復興路主要幹道，拍賣前就有多組買家詢問建物現況，昨第1次拍賣，現場有17組買家參與投標，2間建物最後分別以201萬6888元，超出底價1倍以上及168萬1688元拍定。
此外，下午3時30分拍賣動產，國寶服務股份有限公司股票順利賣出，拍定金額共計1萬8900元。尚有其他未賣出的品項將在3月聯合拍賣會再行拍賣。桃園分署每月第一周、周二、下午三時均定期舉辦「123聯合拍賣會」，歡迎民眾踴躍應買，更多拍（變）賣資訊可參閱桃園分署官網及臉書訊息。
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