聽新聞
0:00 / 0:00

夾娃娃機放猥褻物 警送辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣近年來自助選物販賣機林立，縣府辦理聯合稽查，發現有業者在機內擺放「裸體公仔」等猥褻物品，已觸犯刑法妨害風化罪嫌被函送法辦。另有鑒於不少桌遊場館「掛羊頭賣狗肉」涉及賭博，縣府今年將訂定自治條例，限制桌遊業設置場域與罰則。

縣府昨舉行縣務會議，工商發展處報告去年度稽查自助選物販賣機（俗稱夾娃娃機）情形與後續追蹤，稽查307家業者其中247家未辦商業登記，已通知128家改善，其中已有30家改善，其餘119家因尚無詳細資訊，將接續清查，如通知後仍拒絕配合，將依商業登記法第31條裁處。

稽查自助選物販賣機時，也發現不少機台內容物違規，警察局指出，查獲8件違規改裝機台並已通知改善完成，另有2件查獲「裸體公仔」，涉嫌違反刑法妨害風化罪，警方已函請檢方偵辦。

衛生局、社會處部分也發現有3件化妝品標示及產品登錄不符規定、6件違規擺放成人用品，都依法辦理。縣府工商發展處強調，已列管各稽查違規案件，將不定期稽查以嚇阻違規行為。

此外，縣府工商發展處也全面稽查登記有案的桌遊場館，過濾出18家實際提供打麻將、德州撲克及聚眾、吸毒的「高風險」業者擴大臨檢，並研議訂定自治條例，將限制桌遊業設置應與相關機關與學校、醫院的距離與罰則，杜絕賭博。

夾娃娃機 桌遊 販賣機

延伸閱讀

掛羊頭賣狗肉 苗栗加強臨檢、稽查「高風險」桌遊店

上士營區賭博輸158萬 藉口遭詐騙向同袍借錢賠上前程

苗栗夾娃娃機台擺放「猥褻」物品 依妨害風化罪嫌法辦

女歌手揭遭親舅舌吻猥褻！人生翻篇發文：壞人活在地獄

相關新聞

夾娃娃機放猥褻物 警送辦

苗栗縣近年來自助選物販賣機林立，縣府辦理聯合稽查，發現有業者在機內擺放「裸體公仔」等猥褻物品，已觸犯刑法妨害風化罪嫌被函...

im.B吸金83億很窮？主嫌律師：他連律師費都付不出 是「媽媽分期」

台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金逾83億，一審依銀行法、洗錢罪判負責人曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2...

曾自燃釀大火 四方公司14輛電動巴士3度法拍36萬全賣出

四方公司因違反台中市公車免費乘車契約遭罰款5305萬元，經台中市府向法院聲請假扣押財產、法拍名下14輛電動巴士，因同款車...

上士營區賭博輸158萬 藉口遭詐騙向同袍借錢賠上前程

陳姓男子在馬祖服役擔任上士，前年9月到去年2月，多次在營區內以行動電話在賭博網站賭百家樂、賽車，輸了158萬多元，向多名...

台南建設公司欠稅逾600萬元 玉井磚造平房遭法拍被拍出

台南某建設公司積欠營利事業所得稅等600多萬元，業者位在玉井區面積177.21平方公尺磚造平房遭法拍，今上午在行政執行署...

佯賣低價上市櫃私募股吸金十億 台新證前副理遭訴

台新證券前副理陳筱薇涉嫌自2016年起，利用職務上接觸客人或透過不知情友人，對外佯稱可以低價代為購入台新證定期分配、非公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。