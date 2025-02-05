夾娃娃機放猥褻物 警送辦

苗栗縣近年來自助選物販賣機林立，縣府辦理聯合稽查，發現有業者在機內擺放「裸體公仔」等猥褻物品，已觸犯刑法妨害風化罪嫌被函送法辦。另有鑒於不少桌遊場館「掛羊頭賣狗肉」涉及賭博，縣府今年將訂定自治條例，限制桌遊業設置場域與罰則。

縣府昨舉行縣務會議，工商發展處報告去年度稽查自助選物販賣機（俗稱夾娃娃機）情形與後續追蹤，稽查307家業者其中247家未辦商業登記，已通知128家改善，其中已有30家改善，其餘119家因尚無詳細資訊，將接續清查，如通知後仍拒絕配合，將依商業登記法第31條裁處。

稽查自助選物販賣機時，也發現不少機台內容物違規，警察局指出，查獲8件違規改裝機台並已通知改善完成，另有2件查獲「裸體公仔」，涉嫌違反刑法妨害風化罪，警方已函請檢方偵辦。

衛生局、社會處部分也發現有3件化妝品標示及產品登錄不符規定、6件違規擺放成人用品，都依法辦理。縣府工商發展處強調，已列管各稽查違規案件，將不定期稽查以嚇阻違規行為。

此外，縣府工商發展處也全面稽查登記有案的桌遊場館，過濾出18家實際提供打麻將、德州撲克及聚眾、吸毒的「高風險」業者擴大臨檢，並研議訂定自治條例，將限制桌遊業設置應與相關機關與學校、醫院的距離與罰則，杜絕賭博。