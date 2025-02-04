im.B吸金83億很窮？主嫌律師：他連律師費都付不出 是「媽媽分期」

台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金逾83億，一審依銀行法、洗錢罪判負責人曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月徒刑，犯罪所得71億2535萬元沒收。因羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭，曾因另案遭判刑4年，他求法官先讓他執行；張女則說有和解誠意，已和4名被害人和解。檢察官認為曾等人藏匿資產，主張延押。

曾耀鋒對外以「曾國緯」自稱，2016年創設不動產債權媒合平台，再架設im.B借貸媒合互利平台網站，對外宣稱為Ｐ2Ｐ網路借貸平台，聲稱提供債權媒合服務，平台業務員負責招攬民眾投資上架推廣的「不動產債權」及「票貼債權」。

北院指出，im.B業務員向投資人誆稱保證支付年利率6%到13%的利息，2016年6月29日至2023年5月2日為止，匯入原始債權人銀行帳戶的錢，高達83億4439萬326元。曾耀鋒、張淑芬2019年起為了持續吸金，將先前已經清償的不動產債權案直接重新上架或分割為數筆債權，或利用造假的債權吸引投資人繼續投資。

後來，台灣金隆營運出現困難，曾耀鋒、張淑芬預期會面臨司法調查，為免財產遭扣押，委請行政院前顧問陳振坤協助將桃園市桃園區某房地所有權移轉給公司帳房顏妙真，並將754瓶「噶瑪蘭」威士忌、高價藝術品、名牌包包等搬至陳振坤提供處所存放。

北院認為曾耀鋒等人承諾投資人的報酬，高過合法金融機構放款利率數倍，報酬或利息與本金顯不相當，致發生「大量吸金」結果；台灣金隆公司以「後金養前金」方式經營，支付投資人的利息是來自投資人本金，顯然構成非法吸金犯行。

案經上訴，高院定2月27日行言詞辯論，但因曾耀鋒、張淑芬羈押期間至25日屆滿，高院今天下午開訊問庭，詢問被告與檢察官對繼續羈押是否有意見。

曾耀鋒表示，自己因另犯槍砲彈藥刀械管制條例、重利罪，遭處4年徒刑，請求法官先讓他執行，否則延押沒意義。張淑芬則希望能以50萬元交保，並說已和4名被害人和解，但她羈押無法工作、借錢，希望能先出去設法清償。

張淑芬說，本案發生後與被害人協商，陸續簽了3億1427萬、2億3906萬的本票，但法官納悶「有付出去？真正實現的有多少？」她答稱因所有財產被扣押，目前等待分配、尚未給付，並說還有「2、30位」民事訴訟正在進行。

張女的律師表示，本案最初由桃園地檢署偵辦，當時曾勸張女自首，不過「還來不及自首」就被抓了，張女無逃亡之意；雖然張女掛名「副總經理」，但是因曾耀鋒遭通緝無法掛名，她只是「純領薪水」、沒有業務獎金。律師表示，公司每個月要付投資人報酬，「後金補前金」，且有的業務員年薪800至1000萬都有，開銷甚大。

檢察官則認為曾耀鋒、張淑芬一審遭重判，金額交代不清，為避免使用藏匿的財產逃亡，有延押必要。檢察官說，再多的本票或調解書，都未必能得到清償。