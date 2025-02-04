曾自燃釀大火 四方公司14輛電動巴士3度法拍36萬全賣出

四方公司因違反台中市公車免費乘車契約遭罰款5305萬元，經台中市府向法院聲請假扣押財產、法拍名下14輛電動巴士，因同款車不久前自燃釀大火，行政執行署拍賣前還特別提醒風險，14輛車歷經流標、買氣不佳，3輪法拍後今全數拍定，總價36萬元。

行政執行署台中分署表示，四方公司違反和交通局簽訂的「台中市公共運輸及捷運工程處委託辦理台中市市區公車免費乘車優惠計畫契約書」約定，遭罰款高達5305萬多元，經交通局向台北高等行政法院聲請假扣押，查封14輛電動巴士後，予以公告拍賣。

台中分署說，該批同款電動巴士曾發生自燃，因此在拍賣公告中提醒拍定人，於點交後應積極處理避免發生憾事，2024年11月經1輪拍賣無人應買，交通局再聲請希不訂底價拍賣。

今年1月7日再度法拍時，當天現場共18組人參加，但大多數因到場的台中公捷處人員認出價過低未同意，參與法拍民眾也直言，這批車都是廢物，處理的費用比車子拍賣價值還要高，「殺肉」（拆解）零件也沒人要買。

台中分署當天拍賣前就再次提醒表示，這批電巴車況並不太好，電池已不堪使用還有自燃風險，拍定繳足價金後希望在最短時間內到保管場地盡速拖回妥善處理，14輛中僅2輛以3萬8000元拍定。