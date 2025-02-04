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上士營區賭博輸158萬 藉口遭詐騙向同袍借錢賠上前程

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

陳姓男子在馬祖服役擔任上士，前年9月到去年2月，多次在營區內以行動電話在賭博網站賭百家樂、賽車，輸了158萬多元，向多名同袍借款才被發現。南投地方法院今天依在營區賭博罪，處拘役40日，陳也因賭博罪在去年5月退伍。

判決書指出，陳姓男子從101年9月至113年5月擔任職業軍人，在馬祖服役為上士。他卻迷上網路簽賭，從112年9月7日至113年2月21日間，在營區個人寢室、廁所內，以手機登入「OC娛樂城」、「鉅城娛樂城」、「TZ娛樂城」、「3A娛樂城」、「好玩娛樂城」、「RG娛樂城」等賭博網站，以1元兌換1點之比例儲值遊戲點數，再下注網站百家樂、賽車等電子遊戲。

陳男每次下注金額為100至5萬元不等，賭博金額越來越大，輸了158萬900元，因為沒錢還賭債，竟編造因投資及感情詐騙遭騙錢，分別向4名軍中同袍借貸12萬元、3萬元、3萬元、1萬5千元，才被部隊發現。

陳男偵訊時辯稱，登入娛樂城是為了觀看色情直播，而非賭博，借錢是因為遭投資及感情詐騙，但無法提出遭投資及感情詐騙證據。雖然他去年5月退伍，但犯案時仍為現役軍人，南投地檢署偵訊後，依陸海空軍刑法在營區賭博罪起訴，南投地方法院今天判處拘役40天。

陳姓上士到賭博網站簽賭慘賠158萬元，依營區賭博罪判拘役40天，也因賭博提前退伍。圖／ 本報資料照片
陳姓上士到賭博網站簽賭慘賠158萬元，依營區賭博罪判拘役40天，也因賭博提前退伍。圖／ 本報資料照片

詐騙 賭博 軍人 馬祖

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