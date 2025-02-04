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台南建設公司欠稅逾600萬元 玉井磚造平房遭法拍被拍出

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某建設公司積欠營利事業所得稅等600多萬元，業者位在玉井區面積177.21平方公尺磚造平房遭法拍，今上午在行政執行署台南分署第4次拍賣，經行政執行官開標，僅1組投標人投標，並以底價67萬元得標。

台南分署今配合行政執行署聯合拍賣日，上午10時起在2樓拍賣室登場，總計拍出1筆建物、福特休旅車、三陽機車、3D列印機及耗材、益智兒童教具自走車、威士忌1瓶及公司股份89股等，總計拍賣價金為69萬2300元。

台南分署指出，本次拍賣會上拍賣最高價的不動產是1棟位在玉井區磚造平房，面積177.21平方公尺，持分範圍全部，為第4次拍賣程序，最低拍賣價額是67萬元，保證金13萬4000元。經開標後，以底價得標。

台南分署今配合行政執行署聯合拍賣日，總計拍出1筆建物、福特休旅車、三陽機車等，總計拍賣價金為69萬2300元。圖／讀者提供
台南分署今配合行政執行署聯合拍賣日，總計拍出1筆建物、福特休旅車、三陽機車等，總計拍賣價金為69萬2300元。圖／讀者提供
行政執行署台南分署拍賣會上拍賣最高價的不動產是1棟位在玉井區磚造平房，面積177.21平方公尺，為第4次拍賣程序，今以底價67萬元拍出。圖／讀者提供
行政執行署台南分署拍賣會上拍賣最高價的不動產是1棟位在玉井區磚造平房，面積177.21平方公尺，為第4次拍賣程序，今以底價67萬元拍出。圖／讀者提供

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