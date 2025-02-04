佯賣低價上市櫃私募股吸金十億 台新證前副理遭訴

台新證券前副理陳筱薇涉嫌自2016年起，利用職務上接觸客人或透過不知情友人，對外佯稱可以低價代為購入台新證定期分配、非公開交易的私募股或員工配股，獲利至少20%以上，藉此向56位民眾吸金高達10.5億餘元，新北地檢署依詐欺取財及違反銀行法違法收受存款業務起訴陳女。

陳女原本自2011年起任職大眾綜合證券，後來大眾證與台新證合併，於是轉任台新證副理；對外還自稱在高盛集團兼職。2016年起，陳女向上述被害投資人謊稱，公司會定期分配非公開交易的上市櫃公司法人私募股，或以低價協助客戶認購員工股等限制性交易股票，以利拓展客源。

上述私募股、員工認股，一旦閉鎖期到期後，可選擇贖回、續約或轉股，可輕易賺取價差至少20%以上，誘使被害人群起認購。得手後，陳女便將資金挪往人頭帳戶，作為自身買賣股票之用；或層層轉匯至女兒帳戶，支應私人日常花費所需。