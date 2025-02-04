快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

佯賣低價上市櫃私募股吸金十億 台新證前副理遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台新證券前副理陳筱薇涉嫌自2016年起，利用職務上接觸客人或透過不知情友人，對外佯稱可以低價代為購入台新證定期分配、非公開交易的私募股或員工配股，獲利至少20%以上，藉此向56位民眾吸金高達10.5億餘元，新北地檢署依詐欺取財及違反銀行法違法收受存款業務起訴陳女。

陳女原本自2011年起任職大眾綜合證券，後來大眾證與台新證合併，於是轉任台新證副理；對外還自稱在高盛集團兼職。2016年起，陳女向上述被害投資人謊稱，公司會定期分配非公開交易的上市櫃公司法人私募股，或以低價協助客戶認購員工股等限制性交易股票，以利拓展客源。

上述私募股、員工認股，一旦閉鎖期到期後，可選擇贖回、續約或轉股，可輕易賺取價差至少20%以上，誘使被害人群起認購。得手後，陳女便將資金挪往人頭帳戶，作為自身買賣股票之用；或層層轉匯至女兒帳戶，支應私人日常花費所需。

經查，陳女成功詐騙56位投資人，其中被騙金額最高者為3億零24萬餘元，最少者僅43萬餘元，其餘均為上百至數千萬元不等，總計詐騙金額高達10億5458萬餘元。

台新證券前副理陳筱薇涉嫌自2016年起，對外佯稱可以低價代為購入台新證定期分配、非公開交易的私募股或員工配股，獲利至少20%以上，藉此吸金高達10.5億餘元，遭新北地檢署起訴。記者曾學仁／攝影
台新證券前副理陳筱薇涉嫌自2016年起，對外佯稱可以低價代為購入台新證定期分配、非公開交易的私募股或員工配股，獲利至少20%以上，藉此吸金高達10.5億餘元，遭新北地檢署起訴。記者曾學仁／攝影

公司法 投資人 詐騙

延伸閱讀

人難找…2度詐取公司介紹獎金 資深女員工遭訴

債券ETF 吸金 氣勢紅火

涉違保險法遭訴 前幸福人壽董事長600萬元交保

「盛隆交流」代操期貨違法吸金44億 主嫌遭訴求刑15年

相關新聞

內埔年街連2年同1人抽到汽車 屏檢：將啟動調查

屏東縣內埔鄉過年舉辦年節大街並舉辦抽獎，今年頭獎汽車得主林女，去年也同樣抽中大獎汽車，今有網友根據現場影片發現，抽獎箱的...

佯賣低價上市櫃私募股吸金十億 台新證前副理遭訴

台新證券前副理陳筱薇涉嫌自2016年起，利用職務上接觸客人或透過不知情友人，對外佯稱可以低價代為購入台新證定期分配、非公...

人妻保險員床戰小鮮肉主管 夫氣炸白血病復發求償200萬

新竹從事保險銷售業務的張姓人妻，假借拜訪客戶名義，實則與小5歲的主管吳男四處開房床戰，兩人交往長達1年以上，張女先生怒告...

勞發署前分署長謝宜容涉貪延押？新北檢研議中

勞動部勞發署前北分署長謝宜容因涉嫌濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，去年12月10日遭新北檢聲押獲准。由於謝宜容2...

罕見！檢察官一句口誤…一審公訴不受理 二審撤銷發回

南投縣潘姓男子前年騎機車時與吳姓老翁駕駛的貨車碰撞，潘受重傷經多月治療仍昏迷，但因過失致重傷罪需告訴乃論，檢察官指定潘母...

自家貓抓狂咬傷鄰貓 主人錢包差點大失血

高雄林姓男子飼養黃色貓咪「賴皮」，前年7月賴皮衝出家門，跑到張姓鄰居家中咬傷張女飼養的貓咪「嚕嚕」，張女也受驚嚇跌倒骨折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。