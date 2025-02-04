人妻保險員床戰小鮮肉主管 夫氣炸白血病復發求償200萬

新竹從事保險銷售業務的張姓人妻，假借拜訪客戶名義，實則與小5歲的主管吳男四處開房床戰，兩人交往長達1年以上，張女先生怒告並索賠200萬元，更指自己因此事導致白血病復發，還患有精神焦慮疾病，新竹地院審理後判賠40萬元。

與張女結婚7年、育有1女的陳男說，去年7月他發現妻子外出聲稱拜訪客戶，卻與主管吳男幽會、開房，吳男因此與女友分手，2人感情進展迅速。兩人除了規畫一日女友約會行程之外，還曾相約到台中、台北等地約會，製作對戒、有擁抱、牽手等逾越一般正常男女交往的行為。

法官勘驗2人LINE對話紀錄，吳男說「哥單身了，專心於小公主妳了。不用戴套，挺爽的。」張女回「差點笑死，怎樣處理？在車上嗎，所以證明是真生不出來吧。」吳男說「可能是，但我當天有戴，所以沒懷孕，很正常吧？妳再看看安排OK嗎，哈哈，啥時要當我老婆，需要求婚的話，我先去挑個鑽戒，再來計畫一下，讓你感受到滿滿的love」等內容，足證2人交往已長達1年以上，並多次發生性行為。

對此，張女則稱，2人僅為同事關係，有時言語上會說一些曖昧的玩笑話，只是把吳男當成小弟弟看待，若太超過的的話，還是會築以高牆威脅封鎖。吳男也說，從對話內容，可看出是單戀用語，從未獲得正面回應。

陳男因此事受到嚴重折磨與傷害，身心俱疲痛苦不堪，先前所罹患的急性骨髓性白血病復發，並罹患有精神焦慮疾病，憤而對二人連帶求償200萬元。