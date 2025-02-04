罕見！檢察官一句口誤…一審公訴不受理 二審撤銷發回

南投縣潘姓男子前年騎機車時與吳姓老翁駕駛的貨車碰撞，潘受重傷經多月治療仍昏迷，但因過失致重傷罪需告訴乃論，檢察官指定潘母為「代行告訴人」，但偵訊錄音口誤為「告訴代理人」，一審認為潘母無權提出告訴，諭知公訴不受理，二審檢視筆錄後，認為檢察官語意是指定代行告訴人程序，將案件發回審理。

南投縣八旬吳姓老翁在前年4月間，駕駛貨車行經一處加油站時，因加油站在道路對向，因此貿然左轉欲往加油站加油，當時潘姓男子騎機車行經該處時，與貨車碰撞，潘男傷勢嚴重，有腦出血、血胸、肋骨、四肢癱瘓等傷勢。

潘男治療、復健多月仍昏迷，但過失致重傷是告訴乃論之罪，潘男已成年、有告訴權，無法提出告訴，南投地檢署檢察官在同年8月間，找來潘母偵訊，指定潘母為「代行告訴人」，不過偵訊錄音，卻口誤為「告訴代理人」，但有在起訴書記載潘母為「指定代行告訴人」。

南投地院審理時，認為檢察官偵訊筆錄記載是「告訴代理人」，而非指定「代行告訴人」，且未見檢察官以其他方式指定代行告訴人，因此依刑事訴訟法規定，潘母既非被害人，也不是該法233條規定的獨立告訴權人，此案的犯罪事實「未經告訴」，諭知公訴不受理。

檢察官上訴台中高分院後，合議庭認為，偵訊筆錄雖記載潘母是「告訴代理人」，但該次偵訊錄影光碟經勘驗後，有檢察官指定潘母為「告代行」的意思，綜觀該次偵訊過程，檢察官一開始即表示告知潘母要「指定代行告訴人的」、「如果擔心告訴程序，現在幫妳補起來」等語，可見檢察官原意就是要「指定代行告訴人」。

二審認為，原審沒有綜合審酌檢察官前後語意，以及起訴書上潘母為指定代行告訴人等記載，僅以檢察官口誤，就認定此案未經告訴，有所違誤，撤銷一審判決，發回南投地院另行審理，不可上訴。