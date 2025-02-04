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勞發署前分署長謝宜容涉貪延押？新北檢研議中
勞動部勞發署前北分署長謝宜容因涉嫌濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，去年12月10日遭新北檢聲押獲准。由於謝宜容2個月羈押期限將至，據了解，由於檢方懷疑她涉貪標案不只一件，已在研議是否聲請延押，近日將做出決定。
先前謝宜容收押時，新北地檢署曾說明，她涉嫌替特定裝潢廠商「量身訂做」標案，另以就業保險基金、就業安定基金採購禮品後，將禮品挪為私人送禮之用，因此涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物、圖利及政府採購法以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串、逃亡之虞。
據了解，謝宜容在經手勞動部北分署辦公空間整修工程及視覺設計標案時，不僅對特定廠商公司有差別待遇，還包庇該林姓業者邀請其他廠商圍標或借用他人名義投標，以便業者得標後，替謝女量身打造專屬個人風格的辦公空間。
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