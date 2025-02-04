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台中男老師誘少年拍裸照 色問「棒棒雄偉嗎？」重判4年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓男老師在臉書註冊假帳號偽裝年輕女性，向1名國中少年攀談問「你的棒棒雄偉嗎」、「龜頭很大嗎？」引誘他自拍4張裸照；法院比對IP、註冊資料，認定蔡犯嫌明確，且他身為教師卻未盡保護學生之責，依引誘少年自行拍攝性影像罪判他4年，可上訴。

檢警調查，蔡男2023年4月在臉書以女性大頭貼照假冒身分，主動加少年好友攀談，得知對方還在讀國中仍傳訊問「你的棒棒很雄偉嗎？」「龜頭很大嗎」，要求稱「拍給我看」、「我要看你的」，還說「我是女生欸」，以此引誘少年自拍影像。

少年上當陸續拍攝裸露照片4張傳給對方，後來蔡男又繼續索討他自慰影片被拒絕，且發現同學間也遭到同一個假帳號騷擾，經報警後循線抓到人才曝光。

台中地院審理時，蔡男矢口否認犯行，辯稱不知為何該臉書帳號和他手機驗證註冊，手機有時會借室友玩寶可夢，其辯護人也稱，張男是異性戀也曾有女友，不排除有人盜用他門號在臉書註冊帳號。

法院查，檢警根據當時臉書帳號註冊IP，發現用戶為蔡男，可見是他以手機驗證後使用，少年也說，當時和該帳號聊天，對方就要求他自拍生殖器，可見蔡男以訊息勸誘少年拍攝性影像。

法院說，蔡男是國中代課老師，對國中學生年齡有所認識，且蔡還曾對少年說「要不要跟你學校想，講我們昨天做了啥啊」，更能證明他清楚對方年紀。

法院審酌，蔡男是成年人、擔任學校老師，與少年間年齡智識均有差距，且身為老師更應知悉對學生善盡保護教育責任，卻未滿足性慾引誘少年拍性影像，嚴重影響其身心，犯後又否認、未和解，依引誘少年自行拍攝性影像罪判他4年。

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