自家貓抓狂咬傷鄰貓 主人錢包差點大失血

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓男子飼養黃色貓咪「賴皮」，前年7月賴皮衝出家門，跑到張姓鄰居家中咬傷張女飼養的貓咪「嚕嚕」，張女也受驚嚇跌倒骨折，張女不滿，氣得對林男提告索賠52萬元，但一審地院僅判賠3100元，張女不服上訴，高雄高分院認為一審判決合理，判張女敗訴確定。

判決指出、張女和林男是鄰居，兩人分別養一隻黑貓「嚕嚕」與黃貓「賴皮」；前年6月間，張女帶著嚕嚕在住家門外休息，賴皮卻突然衝向嚕嚕攻擊，當時張女要求林男管好自己飼養的賴皮，別再讓牠傷人。

事隔1個月後，「賴皮」再度闖出家門，還跑進張女住處，不顧張女在場，見到嚕嚕就開始攻擊，導致嚕嚕全身多處抓傷、左腳掌底部咬傷、雙眼結膜炎抓傷。

當時張女為救嚕嚕，在現場拉開兩隻貓咪，自己也被賴皮嚇到跌倒，就醫後發現左側遠端肱骨骨折併發神經損傷。

張女不滿，認為林男身為飼主，且明知道「賴皮」有攻擊性，應該做好適當拘束，卻仍放任賴皮四處活動，害她跟嚕嚕都受傷，包含她骨折傷勢、看護費、嚕嚕就醫費等，合計向林男求償52萬元。

林男挨告後反駁，稱張女受傷無法證明是「賴皮」造成，她也提不出證據來證明賴皮攻擊嚕嚕，拒絕賠償張女請求金額。

橋頭地院審理時，法官檢視現場監視器畫面，認為賴皮跟嚕嚕打鬥時，畫面僅聽見張女呼喊「我的手」，但未錄到張女跌倒的畫面跟聲音，且監視畫面有18秒短缺，張女如何跌倒受傷無從查證，無從認定林男有侵害張女健康權情事。

不過，畫面確實有拍到「賴皮」攻擊「嚕嚕」，林男身為飼主，本應適當管束自己所飼養的貓咪，因嚕嚕受賴皮攻擊就醫，衍生3100元醫療費應由林男負擔，僅判林男須賠償張女3100元。

張女不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為張女無法舉證受傷是與貓咪有關，採認一審見解，判張女敗訴，林男僅須賠償賴皮造成嚕嚕受傷的醫藥費3100元確定。

林男飼養的貓咪「賴皮」失控咬傷鄰居「嚕嚕」，被判要賠3100元。示意圖。圖／新北市動保處提供
林男飼養的貓咪「賴皮」失控咬傷鄰居「嚕嚕」，被判要賠3100元。示意圖。圖／新北市動保處提供

貓咪 鄰居 骨折

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