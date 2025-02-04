賊年紀與兒一樣…婦心軟了但法官很硬 判刑9月去坐牢

張姓男子行竊女肉販的皮包將判刑，女肉販說，「希望給他一個機會，因為他跟我兒子年紀一樣」，不過，張表示，他犯70件竊盜案，坐完牢才會一件一件賠，台北地院認為，張犯後態度差，依竊盜罪重判他有期徒刑9月。可上訴。

2023年10月20日上午10時30分，張在女肉販騎樓的攤位上，竊取女肉販的黑色包包，包包內有3萬5000元、三星牌手機，總值5萬多元，張得手後騎機車離去，警方逮捕張， 張被起訴。

法院審理，張坦承偷包包，辯稱只偷到2000多元，女肉販卻稱，包包內有3萬6000元，2人說法差別很大。

法官問女肉販為何對錢數記得那麼清楚？女肉販說，因前2天休攤，所以當天上午5點多固定來批肉的客人給她2萬多元，又有1個客人給她5000多元，加上她當天賣肉有1萬多元，所以包包內應有3萬多元。

法官量刑前參考女肉販意見，女肉販說，希望給張一個機會，因為張跟她兒子年紀一樣；法官問為何願以5000元和解，女肉販說，因為張有小朋友，想給張機會。

法官認為，女肉販對金錢陳述始終一致，願以遠低於損失的數額與張和解，又因為張年齡與兒子相仿心生憐憫，沒有誣陷張的可能，指述可信，反觀張行竊前已有多起竊盜前科，執行完畢後再犯，短期刑已難收矯正之效。