快訊

高雄網紅女警穿低胸薄紗拜年惹議 長官為她「開記者會」講話了

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

法院查無收賄…宜檢不服判刑太輕 林姿妙等14人涉貪提上訴

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員等人涉貪案，宜蘭地方法院去年底宣判，由於收賄罪證不足，法院改以圖利等罪判刑林姿妙12年6月。宜蘭地檢署認為，法院把起訴的收賄罪變更為圖利罪，事實認定有誤且刑度過輕，其中除了礦業公司負責人認罪協罪以外，地檢署昨天把其餘14名被告全都提起上訴。

檢廉於2022年初大規模展開搜索調查，地檢署同年8月間依貪汙治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明罪、特殊洗錢罪嫌及偽造文書4大罪嫌，起訴林姿妙及縣府多名局處主管、科長共15人。

宜蘭地方法院去年12月31日一審宣判，其中收受不正利益的收賄罪，因罪證不足，法官改以圖利罪判刑，全案除了前代理建設處長黃志良因查無實據、判無罪外，其他14人都遭判刑，其中林姿妙因圖利及財產來源不明等罪，被判應執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，最後因財產來源不明停職。

檢方不服法院判決，針對林姿妙等14人上訴理由，包括法院變更起訴法條的事實認定與適用的法條有誤，對於林等人的判刑過輕，且有一部分特殊洗錢罪與財產來源不明罪認定錯誤，且對於判決無罪的黃志良，檢方也認為無罪事實認定有誤，所以除了礦業公司負責人林錫欽認罪協商，檢方不上訴以外，針對其餘14名被告都提起上訴，上訴書昨晚送達宜蘭地方法院。

宜蘭縣長林姿妙及縣府多名局處主管科長共15人涉貪，法院認為收賄罪證不足，改以圖利等罪判刑，地檢署不服事實認定錯誤且判刑太輕，昨天提起上訴。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙及縣府多名局處主管科長共15人涉貪，法院認為收賄罪證不足，改以圖利等罪判刑，地檢署不服事實認定錯誤且判刑太輕，昨天提起上訴。本報資料照

宜蘭 收賄 林姿妙 財產 貪汙

延伸閱讀

林姿妙涉貪遭判12年半 宜檢：刑度過輕提上訴

貴賓身分出席縣府團拜 林姿妙盼宜蘭更好共好

影／全國唯一除夕「歡樂宜蘭年」熱鬧登場 林姿妙受邀出席

今現身宜蘭縣府員工歲末晚會 林姿妙稱「會上訴拚二審無罪」

相關新聞

法院查無收賄…宜檢不服判刑太輕 林姿妙等14人涉貪提上訴

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員等人涉貪案，宜蘭地方法院去年底宣判，由於收賄罪證不足，法院改以圖利等罪判刑林姿妙12年6月。宜蘭...

假釋2天竟揮刀砍人釀1死1傷 林男遭判17年6月定讞且先戒酒癮8月

男子林育丞假釋出獄才2天，在KTV與隔壁包廂客人口角，拿西瓜刀揮砍釀1死1傷，逃亡22天後落網。屏東地院依殺人、殺人未遂...

自家貓抓狂咬傷鄰貓 主人錢包差點大失血

高雄林姓男子飼養黃色貓咪「賴皮」，前年7月賴皮衝出家門，跑到張姓鄰居家中咬傷張女飼養的貓咪「嚕嚕」，張女也受驚嚇跌倒骨折...

賊年紀與兒一樣…婦心軟了但法官很硬 判刑9月去坐牢

張姓男子行竊女肉販的皮包將判刑，女肉販說，「希望給他一個機會，因為他跟我兒子年紀一樣」，不過，張表示，他犯70件竊盜案，...

小蝦米對抗大鯨魚！烘焙師不滿遭積欠工資、資遣費 告贏老闆

王姓男子2年多前任職台南某食品公司烘焙師傅，去年起老闆均遲延給付工資，需一再催討才給付，5月底他以Line通話表明只做到...

林姿妙涉貪遭判12年半 宜檢：刑度過輕提上訴

宜蘭縣長林姿妙涉貪，宜蘭地方法院去年底宣判，處以應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年。宜蘭地方檢察署今天表示，地院事實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。