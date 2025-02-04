法院查無收賄…宜檢不服判刑太輕 林姿妙等14人涉貪提上訴
宜蘭縣長林姿妙與縣府官員等人涉貪案，宜蘭地方法院去年底宣判，由於收賄罪證不足，法院改以圖利等罪判刑林姿妙12年6月。宜蘭地檢署認為，法院把起訴的收賄罪變更為圖利罪，事實認定有誤且刑度過輕，其中除了礦業公司負責人認罪協罪以外，地檢署昨天把其餘14名被告全都提起上訴。
檢廉於2022年初大規模展開搜索調查，地檢署同年8月間依貪汙治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明罪、特殊洗錢罪嫌及偽造文書4大罪嫌，起訴林姿妙及縣府多名局處主管、科長共15人。
宜蘭地方法院去年12月31日一審宣判，其中收受不正利益的收賄罪，因罪證不足，法官改以圖利罪判刑，全案除了前代理建設處長黃志良因查無實據、判無罪外，其他14人都遭判刑，其中林姿妙因圖利及財產來源不明等罪，被判應執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，最後因財產來源不明停職。
檢方不服法院判決，針對林姿妙等14人上訴理由，包括法院變更起訴法條的事實認定與適用的法條有誤，對於林等人的判刑過輕，且有一部分特殊洗錢罪與財產來源不明罪認定錯誤，且對於判決無罪的黃志良，檢方也認為無罪事實認定有誤，所以除了礦業公司負責人林錫欽認罪協商，檢方不上訴以外，針對其餘14名被告都提起上訴，上訴書昨晚送達宜蘭地方法院。
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