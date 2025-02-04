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小蝦米對抗大鯨魚！烘焙師不滿遭積欠工資、資遣費 告贏老闆

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓男子2年多前任職台南某食品公司烘焙師傅，去年起老闆均遲延給付工資，需一再催討才給付，5月底他以Line通話表明只做到該月底，但老闆要求需提前10日告知，6月中旬提辭呈，雙方對工資差額及資遣費計算有落差調解不成，他備妥資料及Line對話紀錄提告後獲償4萬3千多元。

王主張，以工資總額為3萬7500元，去年5月份工資部分，扣除業者應代為繳納勞、健保費後，尚有差額1500元未給付；6月份工資部分，於6月14日終止契約，扣除6月3日未出勤部分尚有8021元差額未給付，合計積欠工資差額為9521元。

另資遣費部分，他自2022年9月起至2024年6月14日止受雇於該公司，期間共1年288日。又受雇期間，每月固定工資為3萬7500元，則其離職前6個月期間平均工資應為3萬7500元，經換算應給付資遣費為3萬3545元。

同時，他勞工退休金，僅提撥至去年1月，就去年2月至同年6月14日期間勞工退休金，依其投保級距，每月應提撥金額為2292元，應提撥總金額為1萬238元至勞工退休金專戶。

業者指出，王於去年5月份產品出問題，所以未給付獎金1000元及伙食津貼500元，另6月王僅工作8日，至例假日、休假日等均未上班，因此未給付薪資，並無短付薪資。且王是自行填寫離職單離職，並非他主動要求對方離職，且王未將產品做好，並丟棄至垃圾桶，本可扣其薪資，王因被告扣其薪資，認他找麻煩而離職，實與遲發薪資無關。

業者強調，王薪資不得計入獎金1000元及伙食津貼500元，每月固定經常性薪資為3萬6000元，他對王請求資遣費數額有意見，但對提撥1萬238元至王勞退專戶部分，無意見。　　

台南簡易庭勞動法庭指出，依王薪資袋所示，業者應給付金額為37500元，而該薪資袋雖記載該應給付金額包括「伙食津貼500元」，惟業者並未提出證據證明該項給付非勞務對價，另業者就1000元部分也未舉證證明屬恩惠性獎金，業者所辯尚難憑採。　　　　

法官認為，王既已舉證證明業者積欠薪資，且迄今尚未給付資遣費，也未依規定提撥勞工退休金，王主張業者應給付4萬3066元，並應提繳1萬238元至其勞工退休金專戶，均有理由，應予准許。　

台南簡易庭認為，王姓男子已舉證證明業者積欠薪資，且迄今尚未給付資遣費，也未依規定提撥勞工退休金，均有理由，應予准許。圖／本報資料照
台南簡易庭認為，王姓男子已舉證證明業者積欠薪資，且迄今尚未給付資遣費，也未依規定提撥勞工退休金，均有理由，應予准許。圖／本報資料照

薪資 資遣 離職

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