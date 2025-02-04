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假釋2天竟揮刀砍人釀1死1傷 林男遭判17年6月定讞且先戒酒癮8月

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

男子林育丞假釋出獄才2天，在KTV與隔壁包廂客人口角，拿西瓜刀揮砍釀1死1傷，逃亡22天後落網。屏東地院依殺人、殺人未遂罪判林17年6月徒刑，因他酗酒成癮，入監前入相當處所禁戒8月，高雄高分院駁回林與檢察官上訴，最高法院也駁回定讞。

林（25歲）因犯毀損罪，經新北地院判3月徒刑確定，並與另案合併定應執行刑後，於2022年1月24日縮短刑期假釋出監。同年月26日傍晚，林與友人到屏東市太原路一家KTV唱歌，卻因酒後上廁所走錯包廂門，引發兩包廂客人衝突，繼而大打出手。混亂中，林跑回友上車上取出一把西瓜刀返回KTV，見隔壁包廂的陳姓男子便猛力揮砍，直接砍中陳的胸腹部，陳肚破腸流，送醫後隔天死亡。另名林姓男子右手也被砍斷，經搶救後才保住性命。

林育丞逃亡22天，警方在國道3號南州交流道停車場逮到人。林不否認拿西瓜刀砍人，但否認殺人、殺人未遂，辯稱僅「傷害致死」，因為當下喝很多酒，沒有想到會把人給殺死，他也沒想到會讓林受嚴重的傷害。

屏東地院囑託嘉南療養院對林鑑定量刑前情狀，報告認為林多結交損友，並有與朋友有多次違法行為，曾從事短暫直銷工作，後來有從事收取保護費等工作，正常社會生活困難，欠缺與人正向互動的機會。林生長過程因父母照顧方式溺愛及管教方式不一致，無法發展正面的人生方向，有以自我為主、不去在意法律規定的性格及行為特質，且他達到酒精使用障礙症程度，酒後常會與他人發生衝突。

屏東地院殺人罪判林育丞14年4月徒刑，殺人未遂判7年6月，合併應執行17年6月刑，因有酗酒成癮而有再犯之虞，林於執行前須禁戒8月。

檢察官認為量刑過輕，而林主張依鑑定報告他犯案時受酒精影響，辨識能力減損，應減刑，雙方皆上訴，但高雄高分院認為原審已說明裁量理由，因此駁回。最高法院認同二審見解，駁回上訴定讞。

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林育丞假釋2天與友人到屏東市一家KTV歡唱，與隔壁包廂客人發生衝突，竟持西瓜刀揮砍釀成1死1重傷，林被依殺人、殺人未遂罪判17年6月徒刑定讞，入監前須禁戒8月。圖／聯合報系資料照
林育丞假釋2天與友人到屏東市一家KTV歡唱，與隔壁包廂客人發生衝突，竟持西瓜刀揮砍釀成1死1重傷，林被依殺人、殺人未遂罪判17年6月徒刑定讞，入監前須禁戒8月。圖／聯合報系資料照

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