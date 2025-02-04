台中男趁「星城Online」漏洞 狂撈1.7億顆星幣下場出爐

台中無業的潘姓男子利用網路遊戲「星城Online」漏洞，故意觸發遊戲BUG後多拿到1.7顆「星幣」，法院經扣除他被扣的3000多萬顆，認定不法所得為星幣1.4億顆，考量潘賠償網銀國際公司58萬元和解，依詐欺罪他6月，緩刑5年確定。

檢方查，潘男明知「星城Online」遊戲中，100銀幣可兌換1星幣，且應遵守遊戲管理規章不得有惡意利用遊戲漏洞行為，2023年4月4日至13日間卻以暱稱「林北阿辰」帳號，在遊戲中的「FREEGAME」模式內主動關閉遊戲程式以觸發BUG。

當時星城Online因錯誤，而將本應發給潘的「銀幣」，誤發為須以台幣購買而更具價值的「星幣」，潘以此不正指令多獲得星幣1億7908萬6430顆，經網銀國際公司提告。

檢方訊時，潘均坦承不諱，有其完整遊戲歷程、不法所得統整資料及遊戲管理規章等可佐，檢方聲請簡易判決處刑。

台中地院一審簡易庭審酌，潘男利用遊戲漏洞以不正方式輸入指令取得星幣，造成網銀公司損失，其獲得1.7億多顆星幣，應扣除帳戶內經網銀公司扣下的3000多萬顆，認定犯罪所得星幣為1億4625萬4388顆。

一審考量潘認罪、高職肄業沒有工作等相關情狀，依非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，判他有期徒刑6月，得易科罰金，併科罰金3萬元。未扣案1.4億多顆星幣沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

潘不服上訴，主張他利用遊戲漏洞，並非以攻擊性外掛程式入侵伺服器，犯罪手段非重，「星幣」也非如法定貨幣有固定數量，自己就算有得利，網銀公司也未必有損失，請求緩刑。