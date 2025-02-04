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女柯粉寄恐嚇信到北檢：若不放柯「整棟裂開崩塌」 獲緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

高雄一名陳姓女柯粉不滿台灣民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，涉嫌寄恐嚇信到台北地檢署，揚言若法院不判無罪、釋放柯文哲，台北市議員鍾小平、司法院長前院長許宗力等人住家會「突然整個裂開然後倒塌」。台北地檢署偵結，認為陳女認罪給予緩起訴2年，提供60小時義務勞務、受法治教育6小時。

檢方調查，陳女於去年9月16日上午11時許，在高雄住家用手機撰打恐嚇信，內容包含台北地方法院如果不判決柯文哲無罪並釋放柯文哲的話，那麼台北市議員鍾小平、民眾黨前黨員吳靜怡，中選會主委李進勇和選務處某些官員、北檢某些檢察官、廉政署署長，還有高等法院、台北地院某些官員，及快要卸任的司法院長許宗力、副院長蔡炯燉的住家，將會在2024年10月3日，「整棟建築物突然整個裂開然後倒塌」等語。

陳女涉嫌影印紙張從郵局寄出恐嚇信，寄件者署名為，神（佛菩薩）指派某位無名Youtuber寄信給某人告知「京華城案的真正真相」，限時掛號寄給北檢的主任檢察官，並寫下「勸妳趕快在2024年10月3日以前詳細地閱讀這封信的內容，不然會有危險」，涉加害生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公共安全。

2天後檢察官收到信件，經政風室簽分後，檢方指揮中正一分局偵辦、調閱郵局監視器畫面、搜索陳女。陳女坦承犯行。檢方認定，陳女坦承犯恐嚇公眾罪，犯後態度尚可，給予緩起訴處分，緩起訴期間2年，提供60小時義務勞務，接受法制教育6小時。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

司法院 恐嚇 柯文哲

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