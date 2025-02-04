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立委廖先翔被控違反選罷法 不起訴確定

中央社／ 台北4日電

國民黨立委廖先翔。聯合報系資料照
國民黨立委廖先翔。聯合報系資料照
民進黨立委參選人賴品妤認為，國民黨立委廖先翔指她疑用標案養助理，涉違反選罷法，士檢處分不起訴。經高檢署發回，士檢仍處分不起訴，賴品妤2度聲請再議，高檢署駁回確定。

全案起於，民國112年廖先翔於大選時指賴品妤的林姓助理，透過限制性招標，取得時任副總統賴清德新北市萬里區老家警衛據點採購案，並指賴品妤疑似拿標案養助理。

賴品妤於臉書（Facebook）發文澄清，賴清德卸任行政院長後，林姓助理將房屋出租給維安單位使用，一切符合法規；賴清德於109年就職副總統後，國安局與林姓助理續簽租約；林姓助理可自由處置私人財產，她不會干預。

事後，廖先翔於選區發送標題為「賴品妤用政府標案養私人助理」的傳單；賴品妤認為廖先翔違反公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選罪，因此提告。

士林地檢署緩起訴處分指出，廖先翔依據台灣採購公報網的決標資訊，推認標案由林姓助理以限制性方式得標，可能涉及利益衝突等疑慮，尚非無中生有或無端捏造。

處分指出，賴品妤時任立委，有關立委如何聘僱助理及支付助理費，攸關公務人員清廉形象及支領公費的議題，也涉及多數選民及國家利益，應屬可受公評之事且與公共利益相關，認定廖先翔罪嫌不足，予以不起訴處分。

賴品妤向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署發回士檢，命令續行偵查。士檢續查後，仍認定廖先翔罪證不足，再度處分不起訴。賴品妤第2度聲請再議，經高檢署審查後，認為再議無理由，駁回再議，廖先翔不起訴確定。

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