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警在樓下等 五億生案夏男入監

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市夏姓男子涉與有五億元身價賴姓高中生假結婚，被依偽造文書罪判刑一年六月定讞，台中地檢署排定昨天上午發監，夏男遲至報到時間仍未出門，以「整理行李」推託，最後警方以偵防車將人送至地檢署執行，比表定時間遲卅六分鐘。

廿八歲夏男二○二三年五月與繼承五億元房地產的賴姓高中生結婚，賴婚後墜樓亡，夏涉殺人罪部分仍在台中地檢署續行偵查，偽造文書假結婚在上月底由台中高分院判刑一年六月定讞。

台中地檢署昨日上午發監執行，並委由警方前往夏男戶籍地送達傳票，告知夏如有逃匿情事，將拘提、通緝。執行前遇農曆春節連假，警方要求夏男每日在戶籍地接受不定時查訪，夏都配合辦理。

昨天上午接近執行時間，夏男遲未下樓，警方聯絡時夏男稱「整理行李」，經夏母轉告已屆報到時間，若不配合執行，檢方將開拘票，夏才下樓搭乘偵防車到地檢署報到。

假結婚 偽造文書 戶籍

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