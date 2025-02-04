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家長也有責 1歲童馬路獨走被撞死 駕駛緩刑
潘姓男童前年十月年僅一歲時自行打開家門走到馬路上，遭郭姓男子駕小貨車撞擊並輾壓，傷重不治，檢方依過失致死罪嫌起訴郭；台南地方法院認為雙方達成調解，且潘父也有疏縱、未善盡照護之責，依過失致死罪判郭五月徒刑，緩刑二年。可上訴。
判決指出，郭姓男子二○二三年十月廿七日中午駕駛貨車，行經台南市安南區郡安路五段時，當時晴天、視線良好，路面沒障礙物，他直行卻未注意前方出現一歲潘姓男童，當場撞擊並輾壓，導致男童傷重，送醫不治。
檢察官依據台南市車輛行車事故鑑定會鑑定意見，認定郭姓男子未注意車前狀況，為肇事原因，依過失致死罪起訴；不過當時男童是由父親照顧，潘父未善盡照護之責，讓男童自行開啟未上鎖的一樓紗窗門，走出門外，同為肇事原因，依據道路交通安全規則第一三九條「父母或監護人不得疏縱未滿十四歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通」，以疏縱幼子擅自穿越車道，處緩起訴。
法官審酌，潘姓司機肇事後，打電話報警自首，承認肇事，考量被害人父親亦有未善盡照護之責，且郭已與被害人父母達成調解，依過失致死罪判刑五月，宣告緩刑二年。
資深檢察官指出，未成年人本身是危險源，也是保護源，只要發生未成年人傷亡，實際照顧者就必須被檢視；本案照顧者如果能把門鎖起來，不讓孩子跑到屋外，憾事不會發生。
檢察官也說，道路交通安全規則第一三九條是用來督促家長、監督權人要注意保護孩子安全，保護幼童、未成年人是國家重要的法益，且發生車禍的另一方其實也很倒楣。
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