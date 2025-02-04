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抽抽樂包牌卻摃龜 直播主告店家詐欺

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

直播主梁姓男子至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎，質疑店家欺騙消費者而報警。圖／取自梁男直播平台
直播主梁姓男子至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎，質疑店家欺騙消費者而報警。圖／取自梁男直播平台
梁姓直播主前天在高雄前鎮區百貨商場的店家消費玩「紅包袋抽抽樂」，確認大獎未開出，大手筆花5200元包下剩下52個紅包袋，全打開竟無最大獎。他懷疑店家欺騙消費者，氣炸報警，業者雖稱「紅包袋未全數掛上」，仍被依詐欺罪嫌送辦。

51歲洪姓業者供稱，紅包袋抽抽樂遊戲共準備443包紅包，因帳面上一次掛滿僅153個紅包，先將其餘紅包袋放在店內，隨時添補；洪還當場拆開其他的紅包袋讓警方檢視，紅包袋內的確出現印表機等大獎。

37歲直播主梁姓男子前天下午3時多到前鎮區百貨商場內的某遊樂店家，開直播玩百元紅包袋抽抽樂，為了抽中大獎，梁先一包包開，後來在工作人員建議下，一口氣包下檯面上張貼的52個紅包。但他連續開獎後，卻抽不到店家聲稱「小米列表機」等大獎。

梁男當場先問店家，「大獎開出了嗎？」工讀生回覆，「應該就在裡面」，梁卻抽不到獎，認為店家有詐欺行為，當場報警。工讀生見情況不對，一臉尷尬說「我只是來打工」。

警方到場了解，梁姓男子直言「我全包了，但沒有大獎，這算詐欺吧？」工讀生則對警方解釋，因檯面上無法掛所有紅包，裡面還有很多紅包。

警方請梁姓男子到派出所製作筆錄，隨後也請洪姓業者到案說明，由於梁堅持提告詐欺，警詢後全案依詐欺罪函送法辦。

直播主 紅包 詐欺

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