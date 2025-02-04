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抽抽樂包牌卻摃龜 直播主告店家詐欺
梁姓直播主前天在高雄前鎮區百貨商場的店家消費玩「紅包袋抽抽樂」，確認大獎未開出，大手筆花5200元包下剩下52個紅包袋，全打開竟無最大獎。他懷疑店家欺騙消費者，氣炸報警，業者雖稱「紅包袋未全數掛上」，仍被依詐欺罪嫌送辦。
51歲洪姓業者供稱，紅包袋抽抽樂遊戲共準備443包紅包，因帳面上一次掛滿僅153個紅包，先將其餘紅包袋放在店內，隨時添補；洪還當場拆開其他的紅包袋讓警方檢視，紅包袋內的確出現印表機等大獎。
37歲直播主梁姓男子前天下午3時多到前鎮區百貨商場內的某遊樂店家，開直播玩百元紅包袋抽抽樂，為了抽中大獎，梁先一包包開，後來在工作人員建議下，一口氣包下檯面上張貼的52個紅包。但他連續開獎後，卻抽不到店家聲稱「小米列表機」等大獎。
梁男當場先問店家，「大獎開出了嗎？」工讀生回覆，「應該就在裡面」，梁卻抽不到獎，認為店家有詐欺行為，當場報警。工讀生見情況不對，一臉尷尬說「我只是來打工」。
警方到場了解，梁姓男子直言「我全包了，但沒有大獎，這算詐欺吧？」工讀生則對警方解釋，因檯面上無法掛所有紅包，裡面還有很多紅包。
警方請梁姓男子到派出所製作筆錄，隨後也請洪姓業者到案說明，由於梁堅持提告詐欺，警詢後全案依詐欺罪函送法辦。
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