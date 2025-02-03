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高市禮儀公司業者製假鈔亂真 辯稱「陰間銀行」殯葬用判5年半

中央社／ 高雄3日電

施姓男子涉任高雄某禮儀公司負責人期間製偽鈔兜售詐團換真鈔，遭警方緝獲成品、半成品紙鈔數十張；橋院認施男偽造幣券外觀足使人誤認為真鈔，依偽造幣券罪判施男5年6月徒刑。全案可上訴。

橋頭地方法院判決書指出，施男否認犯行，辯稱是製作給印刷廠參考的版本，之後會將鈔票上印製的中央銀行改為「陰間銀行」，是做殯葬生意使用；另外，施男辯護人則稱施男民國106年間設立某禮儀公司，印製幣券是為向客戶推銷殯葬用品，扣案幣券與真鈔有諸多不同。

法官依證人證詞、中央印製廠鑑定報告等事證，發現施男以真鈔為樣本、購置製作原料、操作印表機等，花費相當勞力、時間與費用製作幣券正背面防偽線、多種幣券號碼等，且施男能在一般文具行購得價格低廉玩具紙鈔供印刷廠參考，認為施男製作偽鈔目的非僅供殯葬業使用，是要向詐欺集團成員兌得真鈔等。

法官審酌施男否認犯行，有詐欺、傷害、毀損、放火等前科，及施男犯罪動機、目的、手段、對社會所生危害等，依妨害國幣懲治條例第三條第一項偽造幣券罪，處施男5年6月徒刑。

判決書指出，施男111年間在高雄市某貨櫃屋內，以多功能印表機掃描千元真鈔，將檔案儲存至電腦後，再以彩色數位輸出，用指甲油填塗亮光物質並以反光紙製作金屬亮光箔膜等手法，偽造8張千元幣券成品，另再著手製作18張半成品千元幣券，後續因警方持搜索票搜索遭查獲。

詐欺 鈔票

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