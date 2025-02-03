房仲追女同事出示保險套要求付2萬或「那個」 挨告被判2月徒刑

彰化縣一名房屋仲介業者愛上女同事，即使被拒仍一再要求甚至脅迫請客用餐和見面，見面時一再出示保險套，威脅、暗示要發生性行為，卻在挨告庭訊時否認出示保險套和約砲。彰化地方法院審結，以房仲男犯跟蹤騷擾罪，處有期徒刑2月。可上訴。

判決書指出，房仲男與女同事從事房仲工作而認識，房仲男離職，自2022年6月起不顧前公司女同事的拒絕及厭惡之意，持續以通訊軟體LINE傳送訊息和撥打電話，一再要求女同事宴請飲食及相約見面，並以將向女同事當時任職的房仲公司檢舉她等理由，威脅見面、請客、交付款項或發生性行為。

女子受不了，決定與前同事房仲男見面並說個清楚，雙方約定2022年7月某日下午在某便利商店見面，談話時房仲男一再出示置放在手機背面的保險套，威脅、暗示女同事與他發生性行為，或給付相當金額款項，否則就要對她不利或繼續騷擾。

女子控告房仲男跟踨騷擾，提供見面時錄音檔作證，房仲男一直要她可以選擇給付2萬元或者「那個」，女子表示「那個」是什麼？房仲男對女子表示「我都拿給你看過，你怎麼一直問我要什麼」，女子證稱因房仲男拿保險套之舉及提出要她陪他回家，她才聯想房仲男的「那個」意思是性愛，且房仲男承認2022年4、5兩月在女子住處拿保險套給女子看。庭訊時房仲男承認2022年7月某日曾與女子在某便利商店面見，否認出示保險套也沒約砲。