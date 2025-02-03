快訊

台中補習班數六都第一…家長頂寒風徹夜排隊 學子仍進不了名師班

連2年中轎車！屏東內埔年節抽獎掀議 得主吐實情：只能說是好運

房仲追女同事出示保險套要求付2萬或「那個」 挨告被判2月徒刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名房屋仲介業者愛上女同事，即使被拒仍一再要求甚至脅迫請客用餐和見面，見面時一再出示保險套，威脅、暗示要發生性行為，卻在挨告庭訊時否認出示保險套和約砲。彰化地方法院審結，以房仲男犯跟蹤騷擾罪，處有期徒刑2月。可上訴。

判決書指出，房仲男與女同事從事房仲工作而認識，房仲男離職，自2022年6月起不顧前公司女同事的拒絕及厭惡之意，持續以通訊軟體LINE傳送訊息和撥打電話，一再要求女同事宴請飲食及相約見面，並以將向女同事當時任職的房仲公司檢舉她等理由，威脅見面、請客、交付款項或發生性行為。

女子受不了，決定與前同事房仲男見面並說個清楚，雙方約定2022年7月某日下午在某便利商店見面，談話時房仲男一再出示置放在手機背面的保險套，威脅、暗示女同事與他發生性行為，或給付相當金額款項，否則就要對她不利或繼續騷擾。

女子控告房仲男跟踨騷擾，提供見面時錄音檔作證，房仲男一直要她可以選擇給付2萬元或者「那個」，女子表示「那個」是什麼？房仲男對女子表示「我都拿給你看過，你怎麼一直問我要什麼」，女子證稱因房仲男拿保險套之舉及提出要她陪他回家，她才聯想房仲男的「那個」意思是性愛，且房仲男承認2022年4、5兩月在女子住處拿保險套給女子看。庭訊時房仲男承認2022年7月某日曾與女子在某便利商店面見，否認出示保險套也沒約砲。

彰化地院審酌，房仲男對感情問題理應自我克制情緒及理性尊重他人，率爾跟蹤騷擾犯行顯見他的自我控制能力甚差，漠視法律規範，致使女子承受莫大心理壓力，並因而受有極大的精神上痛苦，且因此心生畏怖，足以影響其日常生活及社交活動，所為應予非難；房仲男犯後否認犯行，飾詞卸責，且未與告訴人達成和解，考量房仲男犯後態度兼衡犯罪動等一切情狀，判處徒期2月，如易科罰金，每日1千元。

彰化縣一名房仲男騷擾前任職公司女同事， 出示保險套約砲，被一狀告上法院，彰化地方法院判徒刑2月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一名房仲男騷擾前任職公司女同事， 出示保險套約砲，被一狀告上法院，彰化地方法院判徒刑2月。記者簡慧珍／攝影

保險套 同事

延伸閱讀

彰化新春團拜 縣長王惠美盼3期規畫奠定下一個300年基礎

陸妻當房仲常疏忽小孩 夫看行車記錄器才知她出軌叫別人「老公」

爸媽不想到老舊社區看房 準備離開前「巧遇王牌銷售員」她嗨翻：可以買了

台中知名飯店疑集體食物中毒 新竹房仲尾牙團13人送醫

相關新聞

汪小菲對750萬扶養費上訴…如今大S驟逝 高院：繼承人承受訴訟

大S徐熙媛和韓國歌手「酷龍」成員具俊曄再婚，前夫汪小菲拒依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准；汪聲請停止強制執...

第三方支付涉替詐團洗錢 知名律師劉立恩遭追加起訴

知名律師劉立恩涉嫌經營希幔第三方支付公司的「TWIP」平台，實際上代收博弈集團賭客賭金，逾428億元，賺取手續費4.7億...

大S徐熙媛過世 與前夫汪小菲仍有2案訴訟中

藝人大S徐熙媛春節期間在日本旅遊因流感併發肺炎過世，享年48歲。大S生前向前夫汪小菲聲請強制執行，汪男2度提起債務人異議...

總統府憲兵自戕...假哨表風波查無偽造 營長、連長不起訴

總統府憲兵古姓上兵去年在總統府持槍自戕不治，外傳因勤務繁重人力不足，被迫「站二歇二」，還傳出假哨表，台北憲兵隊自清，依偽...

影／夏男假婚五億生判刑今執行 入監後第一時間反應曝

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，夏今遲到36分鐘才...

高雄直播主包牌玩店家百元抽抽樂直播 結局讓他怒提告

梁姓直播主昨天下午至高雄購物中心某店家玩紅包袋抽抽樂遊戲，大手筆花5200元包下52個紅包袋，線上直播抽獎，結果沒抽到小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。